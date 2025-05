Bourse: Sanofi chute de près de 6% après des résultats mitigés sur un médicament pour la bronchite du fumeur

( AFP / LOU BENOIST )

L'action de Sanofi chutait de près de 6% dans les premiers échanges à la Bourse de Paris vendredi, après avoir annoncé l'échec d'une étude clinique dans la dernière étape avant la commercialisation d'un traitement contre la bronchite du fumeur.

Dans un communiqué de presse concernant son traitement expérimental "itépekimag" contre la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), soit la bronchite du fumeur, le groupe pharmaceutique indique que l'une des deux études de phase 3 menées sur ce traitement, développé conjointement avec la société américaine Regeneron, "n’a pas atteint son objectif principal".

Après cette annonce, le titre de Sanofi perdait 5,76% à 86,67 euros peu avant 11H00.

Liée dans plus de 70% des cas au tabagisme dans les pays à revenu élevé, la BPCO non contrôlée est une maladie irréversible, et l'apparition de crises, appelées exacerbations dans la progression de la maladie, est généralement de mauvais pronostic.

Les résultats de l'essai Aerify-2 montrent une réduction de 18% des exacerbations modérées ou sévères par rapport au placebo après 24 semaines chez les patients ayant reçu de l'itépekimab toutes les deux semaines et de seulement 2% après un an. Chez les personnes ayant bénéficié du traitement tous les mois, ces taux sont de 21% et 12% respectivement.

Toutefois, un autre essai clinique, Aerify-1, a montré "une réduction statistiquement significative de 27% des exacerbations modérées ou sévères par rapport au placebo, ce qui constitue un bénéfice cliniquement significatif", selon le groupe pharmaceutique.

"Bien que les résultats de l’étude Aerify-1 soient encourageants, ceux des deux études méritent une analyse plus approfondie", a notamment commenté le Dr Houman Ashrafian, responsable Recherche et Développement de Sanofi, cité dans un communiqué commun avec son partenaire américain.

Sanofi et Regeneron examinent actuellement les données et discuteront avec les autorités réglementaires afin d’évaluer les prochaines étapes, selon les deux sociétés.

L’itépekimab fait l’objet d’autres études cliniques, notamment dans la rhinosinusite chronique avec polypes nasaux (RSCaPN), la rhinosinusite chronique sans polypes nasaux (RSCsPN) et la bronchectasie.

Sanofi a précédemment développé avec Regeneron un traitement phare contre la bronchite du fumeur, le Dupixent, approuvé par les autorités sanitaires aux Etats-Unis, dans l'Union européenne et en Chine.

Les symptômes de la BPCO comprennent une toux chronique, un essoufflement et une production excessive de mucus. Ils se traduisent au quotidien par des difficultés à monter les escaliers ou lacer ses chaussures.