Bourse : révolution de forum

Les «boursicoteurs» ont pris fait et cause pour le distributeur de jeux vidéo. (© J. Watson/ AFP)

Des actionnaires individuels sont venus à la rescousse du titre Gamestop, sous pression. En réaction, des actions françaises fortement vendues à découvert ont connu des rebonds.

C'est un drôle de feuilleton, mais tellement dans l'air du temps, sur fond de démesure américaine, de toute puissance des réseaux sociaux, et d'arrivée de nouveaux boursicoteurs depuis le confinement.

Le distributeur texan de jeux vidéo Gamestop est en difficulté depuis plusieurs années, souffrant de la concurrence des jeux en ligne. Entre 2013 et 2020, sa capitalisation boursière a fondu de 90%. Le titre est devenu une cible pour les fonds spécialisés dans les ventes à découvert.

Cette technique d'investissement consiste à emprunter des actions dont on prévoit qu'elles vont baisser, puis à les vendre. En cas de repli du titre, l'investisseur rachète les actions à un cours plus faible et empoche un gain. Une mécanique bien connue mais qui s'est grippée dans le cas de Gamestop.

Encouragée par le patron de Tesla Elon Musk, toute une communauté de boursicoteurs a pris fait et cause pour la société sur le forum Wallstreetbets du site de discussion Reddit, achetant massivement l'action pour mettre en échec les fonds spéculatifs.

«Le forum compte plus de 2 millions de membres, ce qui, à l'échelle d'une entreprise qui capitalisait quelques centaines de millions de dollars l'an dernier, est colossal et propre à créer tous les mouvements possibles», commente Matthieu Bailly, gérant chez Octo Asset Management. L'action s'est envolée de 1 200%