Bourse : retour des IPO

Un nombre record d'introductions en Bourse. (© Adobestock)

Depuis début mai, une dizaine de sociétés ont rejoint la Bourse de Paris. Gare à l'indigestion.

Conséquence de l'euphorie sur les marchés d'actions, les introductions en Bourse se multiplient. Entre janvier et début juin, la Société Générale en a recensé 140 de plus de 10 millions d'euros, pour un montant global de près de 36 milliards levés.

La place de Paris a d'ores et déjà accueilli une vingtaine d'IPO (Initial Public Offering) depuis le début de l'année. Au moment où nous écrivons ces lignes, trois sociétés ont intégré Euronext Paris au cours du mois. Parmi elles, figurent le spécialiste de l'accompagnement numérique d'artistes musicaux Believe, qui a levé 300 millions d'euros, le vendeur de véhicules d'occasion sur Internet Aramis (250 millions), et la medtech Affluent Medical (25 millions).

De son côté, Euronext Growth s'est enrichi de cinq nouvelles entreprises depuis mai : le producteur et distributeur de fruits exotiques Omer-Decugis (18 millions d'euros levés), le spécialiste des données pour la transition écologique des bâtiments Namr (8 millions), la plateforme digitale de marketing relationnel Obiz (7,9 millions), la biotech pour animaux Theravet (7,2 millions) et le distributeur de cigarettes électroniques Kumulus Vape (5,4 millions).

D'autres opérations sont en passe d'aboutir, notamment celle du spécialiste de l'hydrogène «vert»