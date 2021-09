Bourse : retour à la normale

Le CAC 40 gagne plus de 10% sur son niveau d'avant la pandémie. (© mcc-rpbps-Matt-R-flickr)

L'économie et la Bourse se sont rétablies. Mais l'héritage de la crise est loin d'être soldé.

Réconfortante, l'expression est sur toutes les lèvres en cette fin d'été, qui voit s'opérer un «retour à la normale» sur de multiples fronts : activité économique, volume d'affaires des entreprises, niveau des indices boursiers, etc.

Après dix-huit mois de pandémie, le PIB de la France n'est plus qu'à 3,2% de son niveau d'avant-crise et l'économie tourne actuellement «à 99% de ses capacités par rapport à 2019», selon Bercy. Le taux de chômage s'est totalement rétabli, à 8%. Les entreprises cotées ont, pour une large majorité, recouvré leur santé. D'après un comptage du cabinet PwC, le chiffre d'affaires du CAC 40 a quasiment retrouvé au premier semestre son niveau de 2019, tandis que le résultat net s'est inscrit plus de 30% au-delà, à 58 milliards d'euros.

Un seuil historique ! Gorgés de liquidités, les mastodontes de la Bourse de Paris ont renoué avec des dividendes quasi ordinaires : l'équivalent de 39,8 milliards de dollars a été versé au deuxième trimestre, contre 49,5 milliards sur la même période en 2019, selon Janus Henderson.

Des indices au top

Les investisseurs ont très bien anticipé ce scénario de retour à la normale - bien mieux d'ailleurs que les conjoncturistes, heureusement surpris par la vitesse de récupération de l'économie.

Dès le début du printemps 2021, le CAC 40 avait retrouvé ses