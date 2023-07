Bourse : résister au milieu des défis

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Soulagement : le recul de l'inflation américaine fait bondir les cours

Pas de légèreté estivale : réunion du G20 en Inde

Après un "rallye secret" : les marchés émergents offrent toujours des opportunités

Cette semaine, les ministres des finances et les gouverneurs des banques centrales du G20 se réunissent à Gandhinagar, en Inde. Les principaux pays industrialisés et émergents - les pays du G20 représentent un peu plus de 80% du produit intérieur brut (PIB) mondial, les trois quarts du commerce mondial et environ deux tiers de la population mondiale - s'y concertent sur les mesures de politique économique et financière. Une tâche loin d'être triviale compte tenu, premièrement, d'une économie mondiale plus fragmentée sur le plan géopolitique et géoéconomique qu'avant le début de la pandémie et de la guerre en Ukraine, deuxièmement, d'une inflation persistante et, troisièmement, d'une croissance économique mondiale étonnamment résistante, mais globalement faible.

Pas de légèreté estivale : réunion des ministres des Finances et des gouverneurs des banques centrales du G20 en Inde

Il n'est pas certain que l'on puisse parler d'insouciance estivale. Sous la surface d'une croissance mondiale relativement résiliente, les divergences sectorielles et régionales restent marquées. Ainsi, la faiblesse persistante du secteur manufacturier dans les pays du G20 s'oppose à un secteur des services (encore) robuste, soutenu par des marchés du travail solides dans les pays industrialisés comme les États-Unis, le Royaume-Uni et la zone euro.

Toutefois, ce ne sont pas ces derniers, mais plutôt la région Asie-Pacifique qui devrait se démarquer positivement en tant que moteur de la croissance mondiale en 2023. Le Fonds monétaire international s'attend à ce que la région contribue à plus de 70% à la croissance mondiale. Il ne fait aucun doute que le puissant redémarrage post-Covid en Asie de l'Est a perdu de son élan au deuxième trimestre, mais il rend probable la poursuite de la stimulation par la politique économique. Entre-temps, l'économie de la zone euro est déjà entrée dans une légère récession au cours du semestre d'hiver en raison de la crise des prix de l'énergie. Mardi, l'attention se portera sur les ventes au détail américaines de juin et sur la mesure dans laquelle le soutien des consommateurs à l'économie s'est déjà affaibli.

Soulagement : le recul de l'inflation américaine fait bondir les cours, et pas seulement sur les marchés obligataires

Le fait que non seulement l'inflation globale mondiale semble avoir atteint son point culminant, mais que l'inflation sous-jacente a également quelque peu diminué, notamment en Inde au sein du G20, devrait donc alimenter les discussions à Gandhinagar, tout comme récemment sur les marchés des capitaux. Sur les marchés boursiers internationaux, et en particulier sur les marchés obligataires, le recul étonnamment important de l'inflation aux États-Unis en juin dernier a suscité la semaine dernière l'espoir d'une politique monétaire moins agressive et déclenché des sauts de cours en conséquence. Les rendements des emprunts d'État américains à deux et dix ans ont enregistré leur plus forte baisse hebdomadaire depuis les troubles du secteur bancaire en mars. Les marchés boursiers américains ont atteint leurs plus hauts niveaux depuis 15 mois. Néanmoins, dans la plupart des pays du G20, en particulier dans les économies avancées, l'inflation reste sensiblement supérieure aux mandats de stabilité des prix des banques centrales.

La véritable surprise des chiffres de l'inflation américaine annoncés ne résidait pas tant dans la baisse des prix des biens que dans le fait que l'inflation de base dans le secteur des services hors logement est restée inchangée en glissement mensuel, malgré la croissance toujours forte des salaires. Il est bien possible qu'il s'agisse d'une aberration. Nous pensons que les pénuries sur le marché du travail maintiendront l'inflation sous-jacente à un niveau élevé jusqu'à nouvel ordre et obligeront la Fed à maintenir sa politique monétaire restrictive. La question de la durée de la phase de taux d'intérêt élevés est plus importante à ce stade du cycle de resserrement que celle de savoir où se situeront finalement les sommets des taux directeurs de la Fed, de la Banque centrale européenne (BCE) et de la Banque d'Angleterre, qui approchent mais ne sont pas encore montés. En revanche, dans les grands pays émergents comme le Brésil et le Mexique, l'inflation se refroidit suffisamment pour que des baisses des taux directeurs soient possibles dans les mois à venir.

En d'autres termes, l'environnement macroéconomique des marchés des capitaux aux Etats-Unis et en Europe reste marqué par des taux d'intérêt toujours élevés, qui devraient encore exercer leur plein effet de frein sur la conjoncture et les bénéfices des entreprises. Selon nous, la persistance d'un environnement de taux d'intérêt tendus dans un monde qui reste marqué par des pénuries d'offre continue de favoriser les titres de taux sur le marché obligataire, en particulier pour les durées résiduelles plus courtes et les obligations d'entreprises de bonne qualité, ainsi qu'une approche plus sélective sur les marchés des actions. La diversification des classes d'actifs présentes dans le portefeuille doit être encore plus large et plus ciblée. Dans ce contexte, nous continuons à privilégier les actifs des pays émergents dans l'optique des six à douze prochains mois.

Après un "rallye secret" : les marchés émergents offrent toujours des opportunités

Même au sein des classes d'actifs, le doigté reste de mise. Sur les marchés boursiers, les actions des pays émergents en dehors de l'Asie de l'Est ont connu un rallye "furtif", avec des hausses à deux chiffres dans toute l'Amérique latine et dans d'autres régions d'Asie. Nous nous attendons à ce que le potentiel de hausse y soit plus important, avec des valorisations plus attrayantes que dans les pays développés, car le cadre de la politique économique et les perspectives conjoncturelles des pays émergents devraient s'éclaircir, même si le redémarrage post-Covid en Asie de l'Est marque le pas.

À moyen terme, la transition vers une économie à faible émission de carbone pourrait représenter une opportunité importante pour l'Amérique latine, en particulier pour les pays disposant d'importantes réserves de ressources essentielles telles que le cuivre et le lithium. Le recâblage des chaînes d'approvisionnement dû à la fragmentation géopolitique qui se dessine pourrait en outre avoir un impact important sur des pays comme le Mexique, qui pourraient par exemple bénéficier du fait que les entreprises américaines rapprochent leur production de leur pays d'origine.

Sur le segment des obligations, nous avons également surpondéré tactiquement la dette émergente en devise locale dès le mois de mars, compte tenu des rendements plus intéressants, de l'amélioration des balances des paiements courants, de la baisse de la fermeté du dollar américain et de la perspective d'un resserrement des spreads par rapport aux emprunts d'État américains cette année.

Le niveau des rendements reste attractif, mais le resserrement des spreads qui s'est déjà produit nous incite à envisager un passage aux obligations en devises fortes, généralement émises en dollars américains. Au sein de la dette émergente en devise locale, le Mexique se distingue par son orientation vers la qualité et le Brésil par sa prime de rendement considérable (carry).