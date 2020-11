Bourse : quelles seront les prochaines introductions à Paris ?

Le Revenu a identifié les sociétés ou entités qui pourraient rejoindre la Bourse parisienne l'an prochain. (© cc Big_mattua, Markus Distelrath (Pixabay), dr, cc Sollok29 (wikimedia.org))

Après une année catastrophique en termes d'«IPO», plusieurs grandes entreprises se préparent à faire leurs premiers pas sur Euronext Paris. Tour d'horizon des candidats potentiels déjà connus à une mise en Bourse en 2021.

2020 se présente comme l'une des pires années de la décennie en termes d'introductions à la Bourse de Paris.

Une poignée de sociétés ont fait leurs premiers pas sur Euronext Paris et seul l'éditeur de jeux vidéo Nacon a fait une entrée sur le marché réglementé d'Euronext. Les autres (Munic, Paulic Meunerie, Energisme et Ecomiam) ont préféré le marché régulé Euronext Growth (ex-Alternext) réservé aux petites valeurs, de même que la plateforme de vidéos et de chaînes en ligne Alchimie, dont la première cotation est prévue le 27 novembre prochain.

2019 avait pourtant relancé l'espoir de regarnir la cote parisienne de grandes valeurs grâce aux introductions en Bourse du verrier Verallia et surtout de la Française des Jeux, un véritable carton populaire.

Mais plusieurs entreprises, dont certaines d'envergure, qui avaient indiqué leur intention d'entrer en Bourse ont, entre temps, renoncé à aller jusqu'au bout du processus à l'image de Delachaux, de Gefco, de Consolis et de Digital Virgo.

Vers un bon cru 2021 ?

Malgré un manque de visibilité certain sur l'économie mondiale en raison de la crise sanitaire et en dépit de la concurrence de fonds d'investissements gorgés de liquidités, on pourrait cependant assister à une vague d'entrées en Bourse (en anglais IPO pour initial