Bourse : quelles maisons de retraite acheter dans la perspective d'un vaccin ?

Nos conseils boursiers sur les trois acteurs de la dépendance cotés à la Bourse de Paris. (© Cc H. Pinera)

L'annonce de vaccins efficaces contre le Covid-19 profite aux acteurs de la dépendance. Découvrez nos conseils sur Korian, Orpea et LNA Santé.

Les groupes de maisons de retraite peuvent remercier Pfizer et Biontech : l'annonce des résultats positifs de leur candidat vaccin contre le Covid-19 a fait bondir Korian de 11,4% et Orpea de 9,3% à la Bourse de Paris le 9 novembre.

Plus franco-français, LNA Santé s'est adjugé un modeste 1,8%.

Premiers vaccinés

Le rebond du secteur a tenu dans la durée : le cours d'Orpea était le 16 novembre 16% au-dessus de son niveau «pré-vaccin», celui de Korian 10% et celui de LNA 5%.

Ces hausses s'expliquent par l'impact qu'aura la mise à disposition du vaccin de Pfizer et Biontech, et peut-être de celui de Moderna, au premier semestre 2021.

Le gouvernement français semble vouloir vacciner en priorité les populations vulnérables (âgées, atteintes de maladies chroniques...) et le personnel soignant.

Or, les établissements d'Orpea, Korian et LNA Santé répondent à ces critères. Il est donc possible que l'activité y revienne à la normale d'ici quelques mois.

Les taux d'occupation devraient remonter, comme cela a été le cas au troisième trimestre de l'exercice en cours.

À court terme, les trois groupes sont mieux armés face à la deuxième vague de Covid-19, même si elle pèsera malgré tout sur leurs revenus.

Levée de fonds déjà digérée

En termes de