Bourse : que vont donner les résultats des 7 magnifiques ?

Lorsque les géants technologiques ( Nvidia , Microsoft , Alphabet, Meta Platforms , Amazon, Apple et Tesla ), souvent désignés sous le nom de «Sept Magnifiques», commenceront à publier leurs résultats pour le troisième trimestre 2025, une question s'imposera : qui sont aujourd'hui les véritables leaders, et qui risque d'être laissé sur la touche ?

«Le troisième trimestre permettra de vérifier une hypothèse clé : les dépenses d'investissement dans l'IA sont-elles réellement durables et capables de croître ? Si oui, les Sept Magnifiques resteront les moteurs du marché. Sinon, les valorisations seront rapidement corrigées», déclare Thomas Jaquet, Directeur de Freedom24 France.



Aperçu rapide – ce qu'en disent les grands acteurs



Malgré des approches différentes, les grandes sociétés d'investissement s'accordent sur un point : les Sept Magnifiques restent le moteur du marché, mais la prime de risque demeure élevée, dépendant largement d'un facteur déterminant : la confirmation des dépenses d'investissement dans l'intelligence artificielle (AI-CapEx).

Goldman Sachs affiche un optimisme prudent : les géants technologiques pourraient encore surperformer le marché en matière de bénéfices, mais leur sensibilité à la politique, aux droits de douane et à la géopolitique s'est accrue. L'enjeu essentiel : la confirmation de l'ampleur des investissements IA des entreprises clientes et leurs perspectives futures.

J.P. Morgan estime que, si les Sept Magnifiques conserveront leur position dominante, la croissance commencera à s'étendre au-delà du groupe. En se concentrant sur les dépenses cloud et les investissements sur les marchés financiers, la banque suggère que le reste du marché (les 493 autres valeurs) pourrait commencer à regagner du terrain.

Bank of America souligne l'intérêt marqué des investisseurs institutionnels pour les positions longues sur les Sept Magnifiques, mais prévient que ces positions sont désormais très chargées, ce qui rend tout choc négatif potentiellement douloureux.

Morgan Stanley rappelle que, sur le long terme, l'IA pourrait ajouter plusieurs milliers de milliards de dollars à la capitalisation boursière mondiale, mais la concentration des risques est forte et une partie de cette croissance est déjà intégrée dans les cours.

Ainsi, « les Sept Magnifiques reste en tête, mais les enjeux sont considérables : les résultats du troisième trimestre 2025 permettront de vérifier cette hypothèse. Comprendre la concentration des risques aide à anticiper l'ampleur de la réaction du marché à toute surprise », déclare Thomas Jaquet, Directeur de Freedom24 France.

Qu'attendent les experts du troisième trimestre ? Quels indicateurs surveiller ?

Six indicateurs clés méritent une attention particulière :

Les dépenses d'investissement dans l'IA / centres de données / demande en GPU : cruciaux pour NVIDIA et les infrastructures cloud. Microsoft, Alphabet, Amazon et Meta confirmeront-elles leurs rythmes d'investissement et leurs volumes d'achat ?

cruciaux pour NVIDIA et les infrastructures cloud. Microsoft, Alphabet, Amazon et Meta confirmeront-elles leurs rythmes d'investissement et leurs volumes d'achat ? Le cloud / et les revenus récurrents annuels : pour Microsoft, Amazon (via AWS), Google Cloud et leurs homologues, une croissance continue des abonnements cloud garantit une base de revenus solide.

pour Microsoft, Amazon (via AWS), Google Cloud et leurs homologues, une croissance continue des abonnements cloud garantit une base de revenus solide. La publicité et les dépenses en ligne : élément clé pour Meta et Alphabet ; la reprise de la publicité numérique pourrait influencer fortement le chiffre d'affaires et l'EBITDA.

élément clé pour Meta et Alphabet ; la reprise de la publicité numérique pourrait influencer fortement le chiffre d'affaires et l'EBITDA. Le cycle automobile (matériel / marges) : les indicateurs de Tesla restent sensibles à plusieurs paramètres : la capacité d'offre, la politique de prix et la marge brute sur ses solutions d'autonomie (produits FSD/AV). Les prévisions dans ces domaines pourraient avoir un impact notable sur la valorisation du titre.

les indicateurs de Tesla restent sensibles à plusieurs paramètres : la capacité d'offre, la politique de prix et la marge brute sur ses solutions d'autonomie (produits FSD/AV). Les prévisions dans ces domaines pourraient avoir un impact notable sur la valorisation du titre. Le cycle iPhone (matériel et services) : pour Apple, la performance ne dépend pas seulement du nombre d'iPhones vendus, mais aussi du prix de vente moyen (ASP), de la croissance des services et des perspectives globales. La cyclicité du matériel demeure toutefois un facteur limitant.Prévisions et CapEx : toutes les entreprises du Mag-7 devront formuler des prévisions ; le marché sanctionnera durement tout écart, comme le soulignent Goldman Sachs et FactSet.

La grande inconnue : qui peut surprendre Wall Street ?

À l'approche de la saison des résultats, les investisseurs se posent une question simple mais cruciale : quel géant technologique pourrait surprendre le marché, positivement ou négativement ?

Souvent, la réponse ne réside pas dans les prévisions audacieuses des analystes, mais dans de légers écarts entre le consensus et des modèles plus précis.

Selon le London Stock Exchange Group (LSEG) et son algorithme SmartEstimate, qui tient compte de la précision passée des analystes, plusieurs surprises sont possibles.

Tesla, principal candidat à une surprise positive

Tesla (TSLA) semble le mieux placé pour surprendre à la hausse. Le consensus table sur une baisse de 27 % du bénéfice par action, à 0,53 $, mais SmartEstimate prévoit un résultat supérieur d'environ 11 %. Ce ne sera pas un trimestre éclatant, mais le pessimisme du marché paraît peut-être excessif.

Meta et Amazon : des gains modestes mais réguliers

Le modèle anticipe également un léger dépassement des attentes pour Meta (META) et Amazon (AMZN), de l'ordre de 2 à 3%. Pour le reste des 7 Magnifiques (Microsoft, Apple, Alphabet, Nvidia), les prévisions des analystes et celles des modèles convergent, réduisant la probabilité de surprises majeures.

Les leaders de la croissance

En termes de croissance absolue, le leader reste NVIDIA (NVDA). Les analystes anticipent des résultats spectaculaires : un chiffre d'affaires en hausse de plus de 50 % sur un an, à près de 54,7 milliards de dollars, et un bénéfice par action de 1,24 $.

Viennent ensuite Meta, avec une croissance attendue du chiffre d'affaires d'environ 22 %, et Microsoft, qui devrait afficher une progression stable de 15 % des revenus comme des bénéfices.

Alphabet et Amazon se situent autour de +12 %, tandis qu'Apple maintient un rythme plus modéré, proche de +7 %.

Tesla, enfin, reste la principale source de volatilité

Une fois de plus, Tesla joue à contre-courant. Le marché anticipe pour elle le trimestre le plus difficile du groupe : des bénéfices en recul de 27 % et une hausse du chiffre d'affaires à peine symbolique de 4 %. Ce cocktail fait de la publication à venir l'un des épisodes les plus scrutés, et les plus nerveux, de la saison des résultats.

Brèves prévisions pour chacun des « Sept Magnifiques »

Voici un résumé succinct pour chaque acteur : qui mène la danse, qui dépend du scénario, et qui se trouve actuellement le plus exposé.

Nvidia (leader, dans un scénario favorable) : principal bénéficiaire des dépenses d'investissement dans l'IA et fournisseur de solutions GPU. Si les achats des entreprises se confirment, le trimestre sera solide. Reste que certains risques subsistent : la géopolitique (notamment la Chine) et la cyclicité des commandes

principal bénéficiaire des dépenses d'investissement dans l'IA et fournisseur de solutions GPU. Si les achats des entreprises se confirment, le trimestre sera solide. Reste que certains risques subsistent : la géopolitique (notamment la Chine) et la cyclicité des commandes Microsoft (leader) : la dynamique du cloud (Azure + solutions IA) demeure robuste, soutenue par des revenus récurrents élevés. L'entreprise fournit généralement des prévisions fiables

la dynamique du cloud (Azure + solutions IA) demeure robuste, soutenue par des revenus récurrents élevés. L'entreprise fournit généralement des prévisions fiables Alphabet/Google (leader dans la publicité et le cloud) : la reprise de la publicité numérique est désormais perceptible, tandis que la croissance de Google Cloud reste un pilier essentiel. Principaux facteurs de sensibilité : le CPM publicitaire et le niveau d'activité des utilisateurs

la reprise de la publicité numérique est désormais perceptible, tandis que la croissance de Google Cloud reste un pilier essentiel. Principaux facteurs de sensibilité : le CPM publicitaire et le niveau d'activité des utilisateurs Meta (leader dans la publicité) : fort potentiel grâce à la reprise des dépenses publicitaires et à l'essor des produits intégrant l'IA pour la publicité

fort potentiel grâce à la reprise des dépenses publicitaires et à l'essor des produits intégrant l'IA pour la publicité Amazon (neutre/mitigé) : AWS demeure le principal moteur des bénéfices, mais le segment grand public (e-commerce) reste sous pression. La performance globale dépendra de l'équilibre entre la croissance du cloud et la reprise encore lente de la consommation.

AWS demeure le principal moteur des bénéfices, mais le segment grand public (e-commerce) reste sous pression. La performance globale dépendra de l'équilibre entre la croissance du cloud et la reprise encore lente de la consommation. Apple (mitigé) : le cycle matériel (iPhone et accessoires) reste cyclique ; les services affichent une croissance régulière, mais la progression d'ensemble dépendra des mises à jour produits et du prix moyen de vente (ASP)

le cycle matériel (iPhone et accessoires) reste cyclique ; les services affichent une croissance régulière, mais la progression d'ensemble dépendra des mises à jour produits et du prix moyen de vente (ASP) Tesla (outsider/risque) : fortement sensible à l'offre, aux prix des véhicules et aux flux de trésorerie disponibles. L'entreprise reste sujette à une forte volatilité et à des risques politiques. En cas de prévisions décevantes, une réaction brutale du marché est possible.

Liste de contrôle pratique : points clés à surveiller dans les rapports du T3 2025

Chiffre d'affaires vs consensus – en particulier pour le cloud (Azure / AWS / Google Cloud) et les ventes de GPU (NVIDIA) Prévisions et dépenses d'investissement à venir – les dirigeants confirmeront-ils l'ampleur des CapEx IA prévus pour 2026 ? Marges brutes / mix produits – matériel versus logiciel ; la part croissante des services et abonnements améliore la stabilité des revenus Indicateurs publicitaires (Meta, Alphabet) – CPM, impressions, nombre d'annonceurs actifs Économie unitaire / livraisons (Tesla) – volume de livraisons, prix moyen de vente, marges Langage des prévisions – attention aux termes comme fidélisation, contrats pluriannuels ou carnet de commandes, qui donnent de la visibilité sur la stabilité future des revenus. Il est essentiel que les investisseurs ne se concentrent pas uniquement sur le dépassement ou la déception par rapport aux bénéfices attendus, mais aussi sur les prévisions relatives aux CapEx IA et aux indicateurs liés au cloud et à la publicité, des éléments déterminants pour la trajectoire à long terme.

Signaux tactiques à court terme pour les marchés

En cas de surprise positive sur le cloud ou la confirmation des dépenses d'investissement dans l'IA : forte réaction attendue de la part de NVIDIA, Microsoft, Alphabet, Amazon et Meta. En cas de surprise négative (faiblesse de la publicité ou baisse des CapEx annoncés) : probable réévaluation rapide des valeurs les plus chères, hausse de la demande pour l'or et les actifs défensifs, et rotation des capitaux hors des États-Unis.

Conclusion

La saison des résultats du troisième trimestre 2025 pourrait marquer un tournant pour les Sept Magnifiques. Certes, ces entreprises restent au centre de l'attention : technologie, cloud, investissements massifs dans l'IA (tout semble encore jouer en leur faveur). Mais les enjeux sont plus élevés que jamais : la croissance est déjà largement intégrée dans les valorisations, les risques de concentration se sont accrus, et le marché s'intéresse désormais davantage à la confirmation des performancesréelles qu'aux simples prévisions.

Pour les investisseurs, il devient crucial d'écouter non seulement les chiffres, mais aussi le discours : comment les entreprises formulent leurs anticipations, le degré de confiance qu'elles affichent dans la poursuite du cycle d'investissement. C'est ce langage, plus que les résultats eux-mêmes, qui dira si les Sept Magnifiques continuera de dominer… ou si un mouvement plus large commencera à émerger en dehors de leur cercle.