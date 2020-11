Bourse : que faire après la flambée des actions ?

Les résultats encourageants d'un vaccin contre le Covid-19 ont fait bondir les Bourses. (© L. Marin / AFP)

L'espoir d'un vaccin a provoqué une ruée vers les titres massacrés, aéronautique et tourisme en tête. Air France-KLM, ADP, Elis, Accor ont gagné plus de 20% en une séance. Dans ce contexte euphorique, un seul conseil : gardez la tête froide !

Lundi 9 novembre à 12h45, les investisseurs ont été pris d'une bouffée d'allégresse à l'annonce d'une avancée majeure dans la recherche d'un vaccin contre le Covid-19.

Une nouvelle susceptible de bouleverser leurs sombres anticipations d'une économie entravée à intervalles réguliers par des mesures restrictives, au gré de l'évolution de l'épidémie. À 12h45 donc, l'américain Pfizer et l'allemand Biontech ont dévoilé un taux d'efficacité très élevé (90%) pour leur candidat-vaccin lors d'essais préliminaires de phase III et annoncé une possible mise à disposition avant... la fin de l'année !

Il ne s'agit pas de vendre la peau de l'ours : la production-distribution à grande échelle d'un vaccin efficace n'est pas pour demain. Mais l'espoir d'un horizon dégagé de toute crise sanitaire est bel et bien permis.

Explosion haussière

Déjà galvanisés les jours précédents par la victoire de Joe Biden, les indices européens se sont littéralement envolés (+7,6% en une séance pour le CAC 40, en hausse de 17% depuis fin octobre). Les investisseurs se projettent dans un après-Covid qui verrait des pans entiers d'activité enfin libérés.

Une douzaine de titres du SBF 120 ont gagné plus de 20% le 9 novembre. Leur liste reflète, pêle-mêle, l'espoir d'un redémarrage du trafic aérien et de la fréquentation des