Bourse : quatre opportunités à acheter sans tarder

Les sociétés cycliques ont fortement rebondi en Bourse. (© Adobestock)

Tombées dans les abysses, les valeurs les plus sensibles à la conjoncture connaissent les plus forts rebonds. Après la hausse des actions, Le Revenu a identifié quatre actions solides à acheter.

Au pic de la crise boursière de mars dernier, la prime accordée aux valeurs de croissance était montée très haut. Le PER estimé pour 2021 (rapportant la capitalisation boursière aux profits) des actions «growth» (valeurs de croissance) était deux fois plus élevé que celui des titres «value» (sociétés décotées).

Cet écart de valorisation s'est rapproché du sommet atteint en l'an 2000, après un plus-bas voisin de zéro en mars 2009.

L'engouement pour les entreprises dont l'activité est peu sensible à la dynamique globale s'explique par le fort recul des PIB attendu cette année et par l'endettement record des agents économiques - États et entreprises - qui vont peser sur les futures marges bénéficiaires.

D'où la concentration des investissements sur les géants de l'Internet aux États-Unis (Alphabet, Facebook, Microsoft, Apple, Amazon). Pourtant, depuis le point bas du marché, les performances boursières sont bien plus favorables pour des secteurs largement malmenés pendant le confinement : banque, automobile, construction, aéronautique, énergie.

Rotation des portefeuilles

Selon les stratèges de BofA Securities, cette rotation des portefeuilles en faveur des valeurs cycliques devrait se poursuivre, accompagnant le redressement des indicateurs avancés PMI (qui reflètent la confiance des directeurs d'achats).

Après un plus-bas en avril, les