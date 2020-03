Bourse : quatre actions en solde

Le Revenu recommande quatre valeurs à l'achat en cette période de baisse boursière. (© Shutterstock)

L'effondrement des Bourses mondiales apporte de nombreuses occasions d'achats pour le moyen terme. Un signe encourageant a même été donné par plusieurs dirigeants qui ont récemment acheté des actions de leur entreprise.

L'essor de la pandémie en Europe et aux États-Unis a plongé les investisseurs dans le plus grand désarroi.

Le choc et la rapidité de la baisse sont sans précédent, avec une chute du CAC 40 de 41% entre le plus-haut du 19 février (6.111 points) et le plus-bas du 16 mars (3.632 points).

Les grandes valeurs françaises ont effacé en un mois sept années de performance, hors dividendes. Le CAC 40 dividendes réinvestis est, lui, revenu à son niveau de février 2016.

Aux États-Unis, le S&P 500 a perdu 33% depuis le sommet du 19 février. Le Vix, surnommé «indice de la peur», reflétant la volatilité du S&P 500, a fait un pic à 85% le 18 mars dernier, dépassant le sommet d'octobre 2008 (82%).

L'année 2020 se distingue déjà par neuf séances en baisse de plus de 3%. Durant les sept années précédentes, le S&P 500 a connu huit jours à plus de 3% de repli, dont cinq en 2018. Mais en 2008 et 2009, trente-cinq séances avaient reculé de plus de 3%. Le record revient à l'année 1932, où cinquante séances avaient perdu plus de 3%.

Dirigeants

Alors que des entreprises annoncent l'arrêt partiel ou total de leur activité, certains dirigeants ont acheté des actions. C'est un signal important quand les épargnants ont perdu tous leurs repères.

Ainsi, le PDG de Carrefour, Alexandre Bompard, a acheté 20 000