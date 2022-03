Bourse : privilégiez les entreprises ouvertes aux femmes et à la mixité

On trouve de plus en plus de femmes à la tête des entreprises du CAC 40. (© DR)

La nomination de trois patronnes du CAC 40 révèle un puissant mouvement de fond. Des études montrent que la présence féminine dans les comités exécutifs est un gage de performances pour les entreprises et les actionnaires.

Et de quatre ! Le 4 avril, une nouvelle patronne va faire son entrée dans le club fermé des dirigeants d'entreprises du CAC 40. Christel Heydemann a été nommée pour remplacer Stéphane Richard à la direction générale du géant des télécoms Orange .

En moins de deux ans, pas moins de quatre femmes vont accéder aux plus hautes responsabilités de l’indice phare de la Bourse de Paris. À ce jour, on ne trouve qu'une seule directrice générale d'un groupe du CAC 40 : Catherine MacGregor, chez Engie depuis le 1er janvier 2021. À partir du 1er juillet, Estelle Brachlianoff occupera les mêmes fonctions chez Veolia , après sa nomination début janvier. À ce trio de tête, on peut ajouter l’Espagnole Angeles Garcia-Poveda, présidente du conseil d'administration de Legrand, nommée fin 2020.

Patricia Russo, la pionnière

La féminisation des instances dirigeantes du CAC 40, une tendance de fond ? «Oui, mais pas suffisante», répondent les partisans d’une mixité plus diffuse dans l’entreprise. «Les femmes représentent 50% de l’humanité et à peine 10% des patrons du CAC 40», commente Thierry Moreau, associé chez EY, en charge d’un rapport annuel sur la gouvernance des entreprises. Si on élargit la focale, on dénombre quatorze femmes dirigeantes dans l'indice SBF 120. Soit un pourcentage à peine plus élevé.

Il faut toutefois