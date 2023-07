Bourse : préparez votre portefeuille pour l'été

La période estivale est propice à un certain relâchement. Mais les marchés financiers, eux, ne prennent jamais de vacances. Autant respecter quelques règles simples pour vos placements boursiers. (© Freepik)

L'environnement boursier reste incertain et incite à la prudence. Nos recommandations pour éviter les mauvaises surprises pendant vos vacances.

Le niveau élevé des taux d'intérêt et de l'inflation, le ralentissement économique, les tensions géopolitiques avec la Russie et la Chine, et la guerre en Ukraine créent un environnement incertain pour les investisseurs.

Il peut déclencher à tout moment un regain de volatilité en Bourse, en suscitant des décrochages, et exige ainsi une surveillance de vos placements boursiers pendant vos vacances.

Le resserrement monétaire des grandes banques centrales occidentales n'est pas encore achevé, car l'inflation résiste plus que prévu. Pendant l’été, propice au relâchement, évitez donc de baisser la garde.

1 - Rémunérez vos liquidités

Dans des marchés qui redeviennent stables ou un peu baissiers, après une période de hausse au premier semestre, augmentez vos liquidités, car elles peuvent rapporter à nouveau. Ces réserves ne seront pas exposées aux éventuelles secousses boursières, et vous permettront de réinvestir après un éventuel repli.

Le Livret A, avec son plafond de 22.950 euros, et le Livret de développement durable et solidaire (12.000 euros) constituent la base d'un placement d’attente. Leur rémunération annuelle n’est que de 3%, soit moins que l'inflation de 5,1% en France selon l'Insee à fin mai, mais nette de toute taxation. Et ce rendement devrait augmenter au 1er août, du fait de la prise en compte de l'inflation dans le calcul.

Au-delà de ce socle de