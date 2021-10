Bourse : pourquoi il faut y aller et comment ?

(Crédits photo : Unsplash - )

Les marchés boursiers, surtout dans la période de taux bas et d'inflation que nous connaissons actuellement, permet d'aller chercher de la performance. Il faut tout de même rappeler que ces perspectives de rendement relativement élevées s'accompagnent également d'un risque conséquent. Pour autant, la Bourse reste un incontournable de l'investissement sur lequel chaque épargnant devrait être présent, avec une part du capital investi en actions de sociétés cotées variable selon son goût du risque et son horizon de placement. Sur le très long terme, les actions restent la classe d'actifs la plus performante. Les études qui se succèdent le démontrent. On peut par exemple citer une étude de l'Institut de l'épargne immobilière et foncière (IEIF) selon laquelle, à fin 2018, les actions ont en moyenne rapporté chaque année : 9,1 % sur 10 ans ; 6,5 % sur 15 ans ; 8,3 % sur 30 ans ; et même 13,7 % sur 40 ans. Pour valoriser un capital dans la durée, l'investissement sur les marchés boursiers est un moyen redoutablement efficace.

Découvrez dans cet article pourquoi il est urgent d'investir en Bourse si vous ne l'avez pas déjà fait, et ce quel que soit votre horizon de placement.

À trop attendre, on n'investit jamais

Nombreux sont les particuliers qui hésitent et reportent l'achat de titres cotés. Plusieurs raisons expliquent généralement cette décision. D'abord, beaucoup connaissement mal la Bourse, son fonctionnement, et appréhendent l'investissement en Bourse parce qu'ils ne savent pas quelle enveloppe choisir, quel titre acheter, etc.

Il n'est pas nécessaire d'être un expert des marchés boursiers et de pratiquer l'analyse technique ou d'éplucher tous les rapports annuels de sociétés cotées pour investir en Bourse. Si c'est la sélection de titres qui vous pose problème, sachez que vous pouvez tout à fait investir en Bourse via des OPCVM traditionnels gérés activement qui vous permettront, en achetant des parts, d'être positionnés sur un grand nombre de titres, sélectionnés par un gérant dont c'est le métier. Les ETF ou trackers présentent aussi une alternative judicieuse. Ces fonds indiciels cotés qui répliquent la performance d'un indice permettent d'investir en Bourse à moindre coût tout en profitant du rendement attractif des marchés actions sur le long terme.

Vous ne savez pas sur quel support loger vos titres ? Vous pouvez vous tourner vers la presse spécialisée pour vous aider à faire votre choix, voire vers votre conseiller bancaire ou conseiller en gestion de patrimoine. Vous n'avez pas de temps à consacrer à vos investissements en Bourse et c'est pourquoi vous reportez sans cesse l'ouverture de votre PEA ou de votre compte-titres ? Il est aussi possible de recourir à ces intermédiaires financiers pour gérer vos investissements en Bourse, à moins que vous ne préfériez souscrire à l'offre d'un roboadvisor.

Dans tous les cas, la méconnaissance du marché boursier et le manque de temps à consacrer à ce type d'investissement ne doivent pas vous tenir écarté des marchés boursiers trop longtemps, sous peine de vous priver d'une source de performance importante à long terme et de la magie des rendements capitalisés basés sur le réinvestissement des gains et qui nécessite du temps pour que l'effet boule de neige fonctionne à plein.

Avec un investissement régulier, pas besoin de market timing

Autre motif fréquent de report de l'investissement en Bourse : la tentation de faire du market timing. L'épargnant ne veut pas entrer tout de suite sur le marché de peur d'entrer sur un plus haut et de voir son capital se déprécier. C'est en effet une possibilité qu'il est important d'avoir en tête…non pas pour rester paralysé et ne jamais investir, mais plutôt pour privilégier une entrée très progressive sur les marchés et donc réduire son risque de rentrer sur un plus haut.

Notez que l'investissement régulier présente d'autres avantages. Vous vous constituez un capital financier sur les marchés boursiers à votre rythme, en mettant des sous de côté tous les mois, en intégrant l'investissement en Bourse à votre budget mensuel. De plus, en investissant toujours la même somme malgré les fluctuations des marchés, cela vous permet d'acheter plus de titres lorsque les marchés baissent et d'acheter moins de titres lorsque les marchés sont au plus haut.

Il n'est pas nécessaire avec un investissement régulier de définir un moment auquel il serait judicieux d'investir en Bourse. Le meilleur moment pour investir en Bourse, c'est le plus tôt possible pour profiter de la performance du marché actions sur le long terme et valoriser son capital dans la durée.

Moyen terme ou court terme : une stratégie de prises de bénéfices différentes selon votre horizon d'investissement

Attention, si le meilleur moment pour investir en Bourse sur le long terme, c'est le plus tôt possible, il n'est pas nécessaire non plus, si vous souhaitez investir sur le court ou moyen terme, d'attendre indéfiniment le moment le plus intéressant pour entrer. Il existe des opportunités en Bourse à tout moment. Tout l'enjeu alors sera de savoir identifier les meilleurs dossiers. Pour cela, un stock-picking ultra-sélectif et une identification du moment idéal pour revendre son titre sont essentiels. Les meilleures opportunités d'achat et de revente de son titre devront être définies avec précision grâce à deux méthodes complémentaires : analyse fondamentale et analyse technique.

Si vous n'êtes pas du tout familier avec ces méthodes d'analyse, pas de panique, cela ne veut pas dire que la Bourse n'est pas faite pour vous, mais que vous devrez l'envisager sur le long terme.