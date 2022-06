Bourse : peut-on encore acheter les cartons de l’année dans le CAC 40 ?

Les conseils du Revenu sur cinq valeurs en nette progression depuis le début de l'année. (©JComp)

Seules cinq valeurs membres de l’indice vedette de la Bourse de Paris ressortent en nette progression depuis début janvier, alors que le CAC 40 est en net recul sur la période. Tour d’horizon des conseils du Revenu sur ces titres qui surnagent avec panache les turbulences boursières.

Alors qu’il avait touché un nouveau record tout début janvier, le CAC 40 ne cesse de perdre du terrain depuis.

L’indice phare de la Bourse de Paris fait face à de nombreux vents contraires : guerre en Ukraine, remontée brutale des taux d’intérêt, retour de l’inflation, reconfinement partiel en Chine, envolée des cours de l’énergie, difficultés logistiques, craintes de ralentissement économique mondial voire de récession, krachs des valeurs technologiques aux États-Unis et des cryptomonnaies, … Face à ces incertitudes multiples, le CAC 40 perd 16% depuis le début de l’année et retombe sur un plancher de quinze mois.

De nombreuses valeurs attaquées

Pour la plupart, les membres de l’indice vedette n’échappent pas à ce vaste mouvement de correction et sont en net recul sur la période, trente d’entre eux enregistrant même une baisse à deux chiffres.

Les plus gros gadins sont à chercher du côté des groupes qui avaient le plus monté l’an dernier et qui affichaient le plus souvent les valorisation les plus élevées : que ce soient les valeurs du luxe (les fameux KHOL pour Kering , Hermès International , L’Oréal , et LVMH ), les valeurs de croissance, notamment le compartiment technologique avec des titres très attaqués comme Dassault Systèmes , Teleperformance ,