Bourse : onze actions à acheter et sept à vendre après le rebond du CAC 40

Après un krach d'une violence inédite entre le 21 février et le 18 mars, le CAC 40 a rebondi de près de 16% en quelques jours, enregistrant même un envol de 8,39% sur la seule séance du 24 mars. Dans ce contexte très volatil, retrouvez les conseils du Revenu sur 24 actions. Nous en recommandons onze à l'achat et sept à la vente.

Découvrez ci-dessous tous les conseils boursiers de la rédaction du Revenu cette semaine. Les actualités les plus marquantes (Airbus, FDJ, Total, Vinci...) font l'objet d'un développement spécifique, accessible en cliquant sur les liens hypertextes. En cette période de krach boursier, nous recommandons onze actions à l'achat, sept à la vente et six sont à conserver.

Nos conseils sur 24 actions Airbus

Le dividende passe à la trappe pour l'avionneur. Vendez

ABC Arbitrage

Un krach salutaire ? Achetez

Alten

La direction d'Alten avait déjà récemment averti que la croissance interne de l'activité ralentirait cette année, après deux exercices exceptionnels. Cette dynamique pourrait davantage s'amoindrir alors que le coronavirus et le confinement vont conduire des donneurs d'ordre en difficultés, notamment dans l'automobile et l'aéronautique, à couper dans leurs dépenses de recherche et développement. Au vu de ces incertitudes, concrétisez vos gains sur le titre. Vendez

Carmat

Le cœur artificiel de la medtech fonctionne plus de deux ans après avoir été implanté sur un patient. La crédibilité de Carmat est renforcée : l'objectif de son étude pivot en cours est de dépasser six mois pour permettre une transplantation cardiaque