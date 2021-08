Bourse : nos réponses à six questions sur les trackers, Air Liquide, le PEA...

Le Revenu répond aux questions de ses abonnés. (© Adobestock )

Comment acheter des obligations ? Pourquoi la Bourse nécessite-t-elle un horizon d'investissement de cinq ans ? Peut-on acheter un tracker pour six mois ? Découvrez les réponses du Revenu à six questions posées par nos abonnés.

«Investisseur novice, je souhaite créer un portefeuille avec des obligations, mais je ne sais pas comment procéder. Dois-je obligatoirement passer par une banque ?»

En France, les particuliers ne peuvent pas acheter des obligations en direct. Seul l'investissement via un fonds obligataire (sicav, FCP, tracker) est possible. Vous pouvez aussi placer vos économies en assurance vie et opter, au sein de l'enveloppe fiscale, pour le fonds sécurisé dit «en euros» qui est largement investi en obligations.

Adressez-vous, au choix, à une banque traditionnelle à réseau, à un établissement financier 100% en ligne ou à un assureur. Important, dans la conjoncture actuelle, nous préférons les actions aux obligations trop chères à nos yeux.

«J'attends depuis le mois d'octobre que mon agence bancaire transfère mes comptes-titres et PEA vers le Crédit Agricole. Y a-t-il un organisme auprès duquel je puisse me plaindre de cette inertie ?»

Vous pouvez saisir le médiateur de l'AMF, le gendarme des placements, Marielle Cohen-Branche. Elle traite chaque année de nombreux dossiers comme le vôtre...

Mais avant d'en arriver là, reprenez contact avec votre conseiller bancaire et essayez de comprendre pourquoi le transfert traîne. La banque quittée peut y mettre de la mauvaise volonté, mais il y a peut-être aussi des raisons techniques. Il suffit d'une opération boursière en cours sur un titre en