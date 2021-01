Bourse : nos réponses à huit questions pratiques

Le Revenu conseille ses abonnés. (© Fotolia)

Via notre «service conseils», nous répondons aux questions posées par certains de nos abonnés. PEA, club d'investissement, trackers, courtier en ligne... découvrez nos réponses à huit d'entre elles, sur le thème de la Bourse.

Débuter en Bourse

«C'est un bon moment, me semble-t-il, pour débuter en Bourse. Si vous n'aviez qu'un seul conseil à me donner...»

Mondialiser PEA, compte-titres et assurance vie multisupports est une des clés pour anticiper et profiter de la sortie de crise. Il est naturel d'être majoritairement investi en valeurs françaises.

Ce sont celles que l'on connaît le mieux et sur lesquelles il y a le plus d'informations. Mais ce ne sont pas forcément les valeurs les plus familières qui sont les plus profitables dans la durée. La finance comportementale parle d'un «biais de familiarité». Tenez-en compte dans vos décisions d'investissement.

Moins-values et PEA

«J'ai un PEA qui a plus de 20 ans. Désirant vendre une action en forte perte, les moins-values seront-elles déduites à la clôture du contrat?»

Au sein d'un PEA, les pertes viennent en déduction des gains et, en cas de retrait ou de clôture du plan, vous ne payez des contributions sociales que sur les gains nets. Si votre PEA est globalement en perte et que vous le clôturez, vos moins-values seront déductibles des plus-values boursières réalisées sur un compte-titres ordinaire pendant dix ans. Bref, vous n'avez pas d'inquiétude à avoir.

Si la valeur de votre plan est inférieure au total de vos versements, vous ne paierez pas de contributions sociales. Attention, les