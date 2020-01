Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-LVMH monte après des ventes record malgré un ralentissement fin 2019 Reuters • 29/01/2020 à 09:41









PARIS, 29 janvier (Reuters) - L'action LVMH LVMH.PA a débuté dans le rouge mercredi avant de retrouver le chemin de la hausse au lendemain de la publication de ventes annuelles sans précédent qui montrent néanmoins un ralentissement de la croissance organique fin 2019. L'action du numéro un mondial du luxe gagne 0,4% à 413,65 euros à 09h38 alors que l'indice CAC 40 gagne 0,27%. Le titre a perdu jusqu'à 1,84% dans les premiers échanges. Il avait inscrit un record le 17 janvier à 439,05 euros. Le groupe dirigé par Bernard Arnault a publié mardi soir un chiffre d'affaires annuel record de 53,67 milliards d'euros, en hausse de 10% à données comparables, mais le détail des chiffres montre un net ralentissement au quatrième trimestre. Le directeur financier, Jean-Jacques Guiony, a précisé que les ventes du groupe à Hong Kong avaient chuté de 40% d'octobre à décembre, après une baisse de 15% au troisième trimestre. Et Bernard Arnault a déclaré qu'il était encore trop tôt pour évaluer les conséquences de l'épidémie de coronavirus. Plusieurs analystes ont revu leur objectif de cours à la hausse après ces annonces. Credit Suisse, à "surperformance" sur la valeur, a ainsi porté le sien de 420 à 440 euros tout en précisant avoir réduit de 1% ses estimations de bénéfice d'exploitation pour 2020 et 2021. Cowen & Co a relevé pour sa part son objectif de 405 à 470 euros et Evercore ISI vise désormais 550 euros contre 450 euros auparavant, soit 27,5 fois son estimation de bénéfice par action 2022. De son côté, Bryan Garnier dit rester confiant dans la capacité de LVMH à surperformer le marché du luxe et constate que "M. Arnault ne semble pas trop préoccupé par l'environnement macroéconomique pour 2020". Plus prudent, Jefferies, à "conserver" avec un objectif de 400 euros, évoque "des résultats solides mais sans véritable dépassement des attentes". La banque américaine note aussi que les bases de comparaison pour 2020 sont difficiles et que les multiples de valorisation du titre sont actuellement proches de leur plus haut niveau historique. (Marc Angrand, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées LVMH MOET VUITTON Euronext Paris +1.21%

