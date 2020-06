Bourse : les ventes et achats d'actions des gérants de DNCA

Les choix d'actions de DNCA. (© DR)

Le mois dernier, la société de gestion DNCA a investi dans Scor et Dassault Aviation tout en renforçant ses positions dans BNP Paribas, Bouygues ou encore Eiffage.

Pour les gérants de DNCA, la baisse des craintes sanitaires et la multiplication des plans de relance nationaux et européens laissent espérer une normalisation économique dans le courant du second semestre.

Cependant, certaines entreprises abordent le «monde d'après» avec des comptes fortement dégradés. Dans une période d'incertitudes, la restauration des bilans devient une priorité.

La société de gestion note aussi que «l'essentiel des révisions à la baisse des estimations bénéficiaires a maintenant été opéré». Cela conduit pour le CAC 40 à une diminution des résultats estimée à 33% par rapport à l'exercice passé. Mais il est probable que ce chiffre soit encore abaissé après les publications semestrielles.

Dans ce contexte, le fonds Centifolia - investi dans les actions françaises dites «value» (décotée) - se montre opportuniste en privilégiant les secteurs les plus délaissés. En mai, il a renforcé sa position dans BNP Paribas et intégré le titre Scor dans sa sélection.

Si le réassureur sera particulièrement pénalisé par la hausse attendue de la sinistralité, il dispose d'un bilan solide et apparaît aujourd'hui faiblement valorisé au regard de ses perspectives de rentabilité au-delà de l'exercice en cours.

Plus de télécoms

Par ailleurs, le poids des télécoms a été accru par le biais de