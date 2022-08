Bourse : les valeurs moyennes préférées de Portzamparc à jouer d’ici la fin de l’année

La sélection de valeurs moyennes de Portzamparc d'ici la fin de l'année. (© DR)(© DR)

Les analystes du bureau d'études recommandent à l’achat une sélection de huit valeurs parmi les petites et moyennes sociétés qu’ils suivent. Tour d’horizon de leurs titres favoris pour ce second semestre.

Dans un contexte difficile pour les petites et moyennes valeurs, Portzamparc se montre offensif. Depuis le début de l’année, la nette sous-performance de ce compartiment boursier dans une phase de baisse des marchés financiers couplée à une liquidité moindre et à la poursuite de la décollecte sur les fonds spécialisés dans ce type de sociétés n’entame pas la confiance du bureau d’analyses pour cette classe d’actifs.

Parmi les facteurs d’espoirs notés, la filiale de BNP Paribas note des introductions en Bourse qui se raréfient, mais dans un marché qui reste ouvert, et surtout un environnement propice aux OPA en dépit de la hausse des taux d’intérêt.

Dans cette période pour le moins compliquée, Portzamparc met en avant ses plus fortes convictions pour ce second semestre. Tour d’horizon des huit valeurs moyennes préférées de ses analystes à jouer d’ici à la fin de l’année.

Carmat prêt à faire battre le cœur des investisseurs

Le potentiel du fabricant de cœurs artificiels est jugé intact par les analystes de Portzamparc, sachant notamment qu’un seul concurrent est sur un marché doté de besoins colossaux (150.000 unités par an en Europe et aux États-Unis). Selon le bureau d’études, il n’y a pas de risque dilutif dans les six prochains mois compte tenu de l’augmentation de capital de 40 millions d’euros intervenue en avril dernier avec le soutien des actionnaires