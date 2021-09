Bourse : les valeurs européennes recommandées par UBS

Découvrez la sélection d'actions européennes conseillées par les stratèges d'UBS. (© Fotolia/Adobestock)

Les stratèges de la banque suisse ont sélectionné leurs actions favorites dans chaque pays. Ils sont devenus plus réservés sur la France mais trouvent encore des sociétés où investir.

Nick Nelson et Joao Toniato chez UBS encouragent les investisseurs à privilégier les actions allemandes et britanniques. Ils ont, en revanche, dégradé leur opinion sur la France et l'Italie à «sous-pondérer».

Au sein des Bourses européennes, l'Italie est selon UBS le pays le plus exposé à la thématique «Value» (53% de la capitalisation en valeurs décotées et 25% en valeurs de croissance).

Viennent ensuite l'Allemagne (45% de Value et 20% de croissance), puis la Grande-Bretagne (37% et 20%), l'Espagne (33% et 26%) et la Belgique (29% et 29%).

Un biais croissance pour la France

La France compte 27% de sa capitalisation en actions décotées et 54% en valeurs de croissance. Les Pays-Bas sont à 20% de Value et 67% de croissance.

La dynamique des profits est favorable sur des actions allemandes parmi les moins chères d'Europe, avec un PER 2022 estimé à 14,3. Les élections fédérales du 26 septembre prochain ne devraient pas peser sur les cours, estiment les experts d'UBS.

Les valeurs britanniques sont aussi très bon marché (PER 2022 à 12,2), avec un rendement du dividende estimé à plus de 4%.

En revanche, les stratèges de la banque suisse sont négatifs sur la France, dont les ratios de valorisation sont élevés (PER 2022 estimé à 16,6).

Le rendement moyen des valeurs françaises (2,8%) comparé à celui des autres Bourses européennes est à son