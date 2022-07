Bourse: les trois scénarios de Dorval AM

François-Xavier Chauchat, Dorval Asset Management. (© DR)

Le stratégiste de la société de gestion, François-Xavier Chauchat, privilégie un ralentissement modéré de la conjoncture. Mais le risque de récession se précise.

François-Xavier Chauchat, chez Dorval Asset Management, constate un changement radical des politiques monétaires depuis un an.

Ce qui a entrainé une forte baisse des actions, un éclatement des principales bulles de valorisation (Bitcoin, MSCI China, ETF Clean Energy, Nasdaq, etc.) et un krach obligataire.

L'effet «TINA» (there is no alternative) favorable à la Bourse a été remis en question par la remontée des taux d'intérêt. Les écarts de rendement ont sensiblement augmenté en zone euro, à la fois sur la dette privée la plus risquée dite «High Yield» et sur la dette publique italienne.

Des actions devenues bon marché

Mais les multiples de valorisation des sociétés ont déjà beaucoup baissé dans le monde et les primes de risque sur les actions (inverse du PER estimé à douze mois moins taux des obligations indexées sur l'inflation) sont élevées.

Le pessimisme est devenu largement dominant chez les investisseurs, ramenant le PER estimé à un niveau très bas en Europe et au Japon. Le PER des actions américaines a aussi beaucoup baissé, mais il reste élevé quand il est comparé aux autres marchés.

Le stratégiste de la société de gestion évoque alors trois scénarii économiques possibles.

1 - Un ralentissement économique modéré (40% de probabilité). Elle s'accompagnerait d'une accalmie progressive des tensions sur l'offre, une reconstitution