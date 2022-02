Bourse : les trois petites valeurs favorites d’Euroland Corporate

Les petites valeurs n'ont pas profité de la hausse des marchés en 2021. (© DR)

Le bureau d'analyse spécialiste des petites capitalisations anticipe un regain d’intérêt des investisseurs pour les valeurs cotées sur Euronext Growth. Il a sélectionné ses trois titres préférés au sein de ce marché régulé.

Les petites valeurs n’ont pas profité de l’embellie des marchés actions l’an dernier. La sous-performance de l’indice représentatif des valeurs cotées sur Euronext Growth est notable avec une quasi-stabilité en 2021 (+0,4%), à comparer à une envolée de 19% pour le CAC Mid & Small et de 26,4% pour le CAC 40.

Depuis le début de l’année, cette tendance défavorable s’est encore amplifiée puisque l’indice Euronext Growth chute de près de 12% sur la période, soit dix points de plus que le CAC Mid & Small et le CAC 40.

Le marché régulé dédié aux petites capitalisations continue de pâtir de sa forte exposition au secteur des biotechs et des medtechs, qui sont boudées par les investisseurs après avoir été plébiscitées en 2020 sur fond de crise sanitaire.

Un environnement contrasté

En dépit de ce contexte peu porteur, 2021 a été une année record en termes d’introductions en Bourse sur Euronext Growth, qui a concentré les deux-tiers du nombre de mises sur le marché avec 27 opérations. Ce compartiment reste également un terreau fertile pour les opérations de fusions-acquisitions avec neuf offres publiques de retrait réalisées l’an passé.

Last but not least, les sociétés membres d’Euronext Growth devraient enregistrer un exercice exceptionnel concernant leur performance opérationnelle mesurée par le bénéfice par action.

Revers de