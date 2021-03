Bourse : les publications d'entreprises à suivre du 15 au 31 mars 2021

Les prochaines publications financières de sociétés cotées sélectionnées par Le Revenu. (© Adobestock)

Pour la plupart des grandes sociétés, la saison des résultats annuels est terminée. Mais ce n'est pas le cas des petites et moyennes capitalisations. Découvrez le calendrier des principales publications prévues entre le 15 et le 31 mars.

Alors que la Bourse parisienne renoue avec ses niveaux d'avant crise, la saison des résultats annuels se poursuit, principalement avec les comptes des petites et moyennes entreprises cotées.

Parmi les publications des prochains jours à retenir : Iliad et Orpea le 16 mars, Beneteau et Virbac le 17 mars, Wendel le 18 etc. Découvrez ci-dessous le calendrier des publications entre le 15 et le 31 mars 2021 (sous réserve de modifications des dates par les sociétés).

Lundi 15 mars

Chiffre d'affaires semestriel :

AgriPower (après Bourse, exercice clôturant le 30 juin)

Mardi 16 mars

Résultats annuels :

Assystem (après Bourse)

ESI Group (après Bourse)

Gaussin (après Bourse)

Groupe Gorgé (après Bourse)

Groupe Latécoère (avant Bourse

Iliad (avant Bourse)

Lumibird (après Bourse)

Orpéa (après Bourse)

Prodways Group (après Bourse)

Mastrad (après Bourse, exercice clôturant le 30 juin)

Mercredi 17 mars

Résultats annuels :

Akka Technologies (après Bourse)

Bénéteau (après Bourse)

Drone Volt (après Bourse)

ID Logistics Group (après Bourse)

Mecelec (après Bourse)

Nanobiotix (après Bourse)

NRJ Group (après Bourse)

Orapi Group (après