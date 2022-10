Bourse: les prévisions de la Société Générale et les valeurs à privilégier

La sélection d'action de la Société Générale. ( DR)

Les stratèges de la banque attendent encore des moments difficiles pour les actions. Mais la faiblesse des valorisations crée des opportunités sur les actions européennes.

Alain Bokobza, le stratège de la Société Générale responsable de l'allocation d'actifs, s'attend à des temps encore difficiles sur les marchés, avant le «pivot de la Fed», quand l'institution monétaire cessera d'augmenter le coût de l'argent.

L'expert prévoit un ralentissement très progressif de l'économie américaine et une inflexion du discours de la Réserve Fédérale au premier trimestre 2023.

En attendant, la lutte des banques centrales contre l'inflation continue de pénaliser les actifs à risque. La liquidité s'assèche rapidement sur le marché, en particulier sur le crédit, et les hausses de taux d'intérêt augmentent la probabilité de récession.

Qualité et rendement sont privilégiés

L'allocation recommandée reste donc défensive, en privilégiant le «quality income» (qualité et rendement), plus les énergies vertes et durables, en évitant des sociétés trop endettées.

Le poids des actions dans le portefeuille conseillé reste proche de la borne basse et la part des obligations publiques a de nouveau augmenté, en privilégiant les bons du Trésor américains.

L'exposition aux obligations d'entreprises est réduite au maximum, en privilégiant les meilleures signatures américaines.

La part des matières premières a diminué dans l'allocation d'actifs (ralentissement de la demande et amélioration de l'offre) mais l'or est conservé (pour anticiper la