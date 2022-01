Bourse : les plus fortes convictions de Barclays à l'achat et à la vente

Huit actions européennes recommandées par les analyses de Barclays. (© Adobestock)

Les analystes de Barclays ont identifié huit titres recommandés à «surperformance» avec un potentiel moyen de 32% pour atteindre leurs objectifs de cours et cinq actions notées à «sous-performance», en visant une baisse moyenne de 13%.

Les experts de la banque britannique attendent pour chacune des sociétés sélectionnées un catalyseur qui devrait influencer l'action dans le courant du premier trimestre.

Huit titres sont recommandés par Barclays

Le plus gros potentiel d'appréciation de 104% est attribué à HelloFresh.

L'action de la plateforme allemande de livraison à domicile a lourdement chuté depuis décembre dernier, et sa prévision de marge jugée décevante pour 2022. Mais Barclays attend une solide publication le 1er mars prochain, portée par l'essor du virus, et des rachats d'actions.

La croissance de l'ebitda est attendue à 39% par an entre 2022 et 2025 et la valeur d'entreprise équivaut à 17 fois l'ebitda attendu cette année.

STMicroelectronics pourrait s'apprécier de 36% selon la banque.

Les analystes de l'établissement pensent que les prévisions 2022 du consensus sont trop faibles pour le fabricant de semiconducteurs. La présentation des résultats trimestriels le 27 janvier prochain devrait souligner la vigueur de la demande et la capacité d'investissement.

L'objectif sur l'action Swatch donne un potentiel de 33%.

Le titre a souffert de la méfiance des investisseurs sur le secteur de l'horlogerie. Mais des commentaires positifs devraient rassurer. L'entreprise très exposée à la Chine (50% du chiffre d'affaires) publiera ses comptes le 28 janvier