Bourse : les petites capitalisations préférées de GreenSome Finance

Paulic Meunerie fait partie des petites valeurs mises en avant par Greensome Finance. (© Paulic Meunerie)

Après une année étonnamment porteuse pour les petites valeurs, le bureau d'études se montre particulièrement confiant sur les titres Adomos, Reworld Media et Paulic Meunerie.

2020 a été très profitable aux petites capitalisations. Leur indice de référence, le CAC Small, a gagné 7,2% l'an dernier contre un recul de 7,1% pour le CAC 40. Euronext Growth (ex-Alternext) s'est même envolé de 31,1%, réalisant sa meilleure performance depuis sa création.

«La surperformance des indices liés aux small caps s'explique par la typologie des sociétés appartenant à cette catégorie, explique le bureau d'études GreenSome Finance. En effet, la proportion de sociétés technos et liées au médical est bien plus forte que dans les indices dédiés aux valeurs plus importantes».

2020 : une année blanche

Concernant les perspectives de résultats, GreenSome Finance relève que le consensus voit le CAC 40 revenir sur un niveau médian de bénéfice par action en 2021, équivalent à 2019. «Pour le CAC Small, il anticipe même une progression de 16,7%. En gros, le marché est en train de nous dire que 2020 est une année blanche. Selon nous, tout cela reste très optimiste», écrit le bureau d'études.

Les valorisations des petites capitalisations apparaissent élevées. Le ratio cours sur bénéfice attendu en 2021 pour les valeurs du CAC Small ressort à 18,8 fois, contre une moyenne de 11,7 fois sur 15 ans. Ce multiple est estimé à 15,6 pour le CAC 40 cette année, au lieu d'une moyenne de 16,6 fois en 15 ans.

GreenSome Finance relativise : «n'oublions pas que nous