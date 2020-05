Bourse : les meilleurs gérants à l'affût des nouvelles opportunités

Les meilleurs gérants livrent leurs analyses au Revenu. (© Adobestock)

Le choc de l'épidémie a favorisé des placements refuge : or, dollar, liquidités. Mais des gérants expérimentés guettent des points d'entrée pour anticiper la reprise. Découvrez leurs analyses.

Les conséquences économiques et financières de la pandémie de coronavirus ont ébranlé le monde de la gestion collective.

La plupart des fonds investis en actions affichent des performances négatives sur trois et cinq ans, malgré la remontée des cours depuis les plus-bas atteints en mars dernier.

Très recherchés l'an passé, les fonds spécialisés dans la dette des entreprises ont connu un début d'année calamiteux, avec des pertes au-delà de 10% au premier trimestre. Les fonds diversifiés ou flexibles n'ont pas fait mieux, certains d'entre eux perdant 20% et plus en moins de quatre mois !

Forts dégagements sur les fonds obligataires

Selon Bank of America, les fonds investis en actions ont subi 40 milliards de dollars de sorties nettes depuis le début de l'année, dont 106 milliards de flux négatifs dans les fonds de gestion active et 66 milliards de souscriptions nettes dans des ETF indiciels.

Les dégagements ont été encore plus importants dans les fonds obligataires, atteignant 79 milliards depuis janvier. Les classes d'actifs les plus durement pénalisées sont des fonds de dette privée, des fonds investis en actions et en dettes issues des pays émergents, des fonds d'actions européennes et américaines.

Toute cette épargne s'est dirigée vers des fonds monétaires qui ont collecté plus de 1.200 milliards en moins de cinq