Bourse : les meilleures performances 2021 des gestionnaires cotés reviennent aux alternatifs

(NEWSManagers.com) - L'année n'est pas encore achevée pour les Bourses et la plupart des gestionnaires d'actifs cotés s'apprêtent à la boucler avec une valorisation supérieure à celle qu'ils présentaient au 1er janvier 2021. Sur le marché britannique, Man Group et Liontrust – qui a récemment acquis Majedie – ont leurs actions ayant grimpé respectivement de plus de 63% et 62% entre le 1er janvier et la séance du 24 décembre 2021 à 12h la Bourse de Londres.

D'autres gestionnaires britanniques sont aussi dans le vert comme Polar Capital et Schroders (plus de 12% et plus de 6% respectivement sur la période). En France, Amundi, branche de gestion d'actifs du Crédit Agricole, atteignait presque 6,66% de hausse de valorisation entre le 1er janvier et le 24 décembre 2021.

L'action Blackstone a plus que doublé

Aux Etats-Unis, le cours du plus gros gestionnaire d'actifs au monde BlackRock a grimpé de 27,91% entre le 1er janvier 2021 et la clôture de la séance du 23 décembre 2021. Invesco a enregistré une hausse de son cours de 32,96% à la Bourse de New York sur la même période. Les actions du gestionnaire ont néanmoins rendu 15,48% sur les six derniers mois. Franklin Resources, maison mère de Franklin Templeton, a gagné 34,43% du 1er janvier au 23 décembre avec néanmoins une chute de 2,45% du cours sur le dernier mois. Quant à State Street, le titre a progressé de 28,16% entre le 1er janvier et le 23 décembre 2021, avec une chute du cours de 5,07% observée sur le dernier mois.

Janus Henderson connaît un mois de décembre difficile avec une perte de 9,55% constatée entre le 23 novembre et le 23 décembre 2021 mais le titre est tout de même en hausse de 29,41% depuis le 1er janvier 2021. Le gestionnaire d'actifs T. Rowe Price a vu sa valeur en bourse augmenter de 31,39% entre le 1er janvier et le 23 décembre mais connaît un recul de 5,83% sur les trois derniers mois. A noter la progression de 58,1% sur la période de la société de gestion multi-boutiques Affiliated Managers Group, néanmoins en baisse de 8,71% sur le dernier mois.

Les actions du gestionnaire alternatif américain Blackstone ont, elles, plus que doublé avec une hausse de 108,9% enregistrée sur la période. Son homologue Apollo Global Management a vu ses titres progresser de 51,8% depuis le 1er janvier 2021. Une hausse de 19,13% est constatée sur les trois derniers mois. Les autres sociétés de gestion alternatives américaines connaissent aussi de fortes hausses sur l'année dont KKR (+86,44% au 23 décembre 2021), Carlyle (+77,4%) et Ares (+79,16%).

GAM dévisse sec

A l'inverse, l'année aura été pour le moins animée dans le mauvais sens du terme pour quatre titres en particulier. A commencer par le gestionnaire d'actifs helvétique GAM, qui enchaîne décollecte sur décollecte et qui réorganise ses équipes à tout va. Le titre a baissé de plus de 34% entre le 1er janvier et le 24 décembre. DWS, filiale de gestion d'actifs de Deutsche Bank, se trouvait certes en territoire positif au 23 décembre 2021 (+1,78% depuis le 1er janvier 2021) mais cette légère augmentation de valorisation cache l'effondrement subi par le titre fin août après l'annonce d'une enquête de la SEC sur ses déclarations en matière de gestion durable.

Au Royaume-Uni, le marché n'a pas vraiment digéré le passage de Standard Life Aberdeen à abrdn. Le titre a dégringolé de près de 14% entre son changement de dénomination sociale le 15 juillet et le 24 décembre. Un gadin aussi pour Jupiter Fund Management, qui se prépare à des offres de rachat, mais qui en attendant, a perdu plus de 7% entre le 1er janvier et 24 décembre 2021.