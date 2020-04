Bourse : les infrastructures cotées bénéficient des tendances structurelles

Les sociétés d'infrastructures cotées en bourse se sont redressées beaucoup plus rapidement que le marché à la suite de la crise financière de 2008. La régularité de leurs revenus et de leurs flux de trésorerie est propice à une reprise rapide du cours des actions lorsque les conditions normales du marché seront rétablies. (Crédits photo : Pixabay - Pisauikan)

Tribune Libre. Par Alex Araujo, gérant du fonds M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund.

Les infrastructures permettent de fournir des services essentiels à notre vie quotidienne. Elles bénéficient de tendances de croissance à long terme - telles que la transition énergétique ou la diffusion accrue de données numérique, qui devraient se poursuivre dans les années à venir.

Dans le contexte actuel d'incertitude économique liée au coronavirus, ces infrastructures se révèlent d'autant plus indispensables. Si celles-ci n'ont certes pas été épargnées par la récente chute des marchés, ces circonstances inédites ont néanmoins dévoilé des opportunités d'achat intéressantes.

L'impact du coronavirus

Pour la population confinée chez elle, l'électricité, l'eau, le gaz naturel et autres services publics constituent des services essentiels. Les infrastructures de communication, avec un recours massif au télétravail et l'importance de la bonne connexion des data centers, des réseaux à haut débit et des tours de téléphonie mobile, se sont révélées solides et sont devenues primordiales pour assurer le lien entre familles, amis et collègues, tout en offrant un moyen de divertissement à domicile.

Les infrastructures de transport, en revanche, sont confrontées à un environnement plus difficile du fait des restrictions de voyage causées par le coronavirus. Les aéroports, les routes à péage et les réseaux ferroviaires ont été gravement perturbés. Les infrastructures liées à l'énergie, comprennant les sociétés pétrolières, ont été touchées par le sentiment négatif à l'égard du secteur en général.

L'aversion du marché pour ce secteur en particulier a été exacerbée par le double choc de l'augmentation de l'offre de l'OPEP et de la baisse de la demande déclenchée par la pandémie. Malgré l'incertitude immédiate, la volatilité du marché a créé des déséquilibres considérables en matière de valorisations.

Investir dans les infrastructures

Nous sommes convaincus que les fondamentaux des entreprises se reflètent dans le cours des actions au fil du temps et que les nombreuses ventes réalisées sans discernement lors de la récente chute des marchés expliquent pourquoi certaines entreprises d'infrastructure de grande qualité se négocient à des multiples attrayants.

Les sociétés d'infrastructures cotées en bourse se sont redressées beaucoup plus rapidement que le marché à la suite de la crise financière de 2008. La régularité de leurs revenus et de leurs flux de trésorerie est propice à une reprise rapide du cours des actions lorsque les conditions normales du marché seront rétablies.

S'il est compréhensible de se concentrer sur le court terme pendant la crise actuelle, il est essentiel de ne pas perdre de vue la perspective à long terme que cette classe d'actifs.

Quelques valeurs que nous privilégions actuellement

Ørsted et Enel : deux sociétés à l'avant-garde du déploiement des énergies renouvelables - sont parmi nos positions majeures dans les utilities. Implantée au Danemark, Ørsted est le leader mondial de la production d'énergie éolienne offshore, la source d'énergie renouvelable qui connait, à long-terme, la croissance la plus rapide. La compagnie italienne Enel quant à elle, est à la pointe de la transition énergétique, non seulement en Europe mais aussi dans des zones plus éloignées comme l'Amérique latine.

Les sociétés CoreSite (data centers) et Crown Castle (tours de communication), toutes deux basées aux États-Unis, sont parmi nos positions privilégiées en matière d'infrastructure numérique. C'est également le cas d'Infrastrutture Wireless Italiane (INWIT), principale entreprise italienne de tours de communication qui fournit une couverture mobile sans fil dans tout le pays, ce qui s'avère primordial en période de confinement.