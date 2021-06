Bourse : les grandes leçons à tirer des dernières OPA

Déjà 27 offres en cinq mois à la Bourse de Paris. Une prime moyenne de 29,1% ! (© Freepik)

Avec déjà une vingtaine d'offres publiques en cinq mois, on s'oriente vers un record cette année. Voici les enseignements à retenir des dernières opérations financières.

Le marché des fusions et acquisitions est désormais en plein essor un peu partout dans le monde. L'incertitude créée par la pandémie avait mis un frein à nombre d'opérations.

Mais, avec les mesures de déconfinement, les grandes manœuvres sont reparties de plus belle, à l'image du mariage des activités média d'AT&T (ex-Time Warner) avec Discovery (Discovery Channel, Eurosport, TLC, Animal Planet...) pour un montant de 43 milliards de dollars ou de l'OPA amicale de Microsoft sur Nuance Communications, spécialisée dans les logiciels d'imagerie et de reconnaissance vocale, pour 16 milliards de dollars.

Course aux actifs numériques

«La crise sanitaire accélère la course aux actifs numériques et technologiques. Ces actifs très demandés ont atteint des valorisations élevées et engendré une concurrence importante, stimulée par des facteurs tels que les faibles taux d'intérêt, la volonté d'acquérir des activités innovantes et l'abondance de capitaux disponibles, tant pour les entreprises (plus de 7.600 milliards de dollars de trésorerie) que pour les acteurs du capital-investissement (1.700 milliards)», explique le cabinet de conseil et d'audit PWC.

Des primes de 29,1% sur le dernier cours

La France ne fait pas exception. Avec dix-huit opérations déjà déposées auprès de l'Autorité des marchés financiers et neuf offres en attente