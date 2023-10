Bourse : les futurs gagnants de l’intelligence artificielle

Vers une amélioration de la rentabilité des entreprises portée par des applications d’IA générative. (© Fotolia/CC/Flickr/Forextime)

Les experts de BofA Securities prévoient une nette amélioration de la rentabilité des entreprises portée par des applications d’IA générative. Ils ont identifié les principaux bénéficiaires à mettre en portefeuille.

Alkesh Shah et Andrew Moss chez BofA Securities ont analysé 3.500 sociétés dans le monde pour identifier les principaux bénéficiaires de l’intelligence artificielle, alors que plus de neuf entreprises sur dix ont mis en place une stratégie dans l’IA.

Ils ont identifié 160 actions et trois ETF dont la valorisation boursière devrait s’apprécier grâce à leur exposition à l’intelligence artificielle.

Les experts de la banque américaine pensent que la rupture des modèles économiques («disruption») issue des nouvelles technologies liées à l’IA devrait être beaucoup plus rapide que la plupart des investisseurs l’imaginent.

Les investissements privés dédiés à l’IA générative ont en effet plus que doublé en 2021, le nombre de nouvelles sociétés d’IA a plus que triplé entre 2015 et 2021, des progrès considérables ont été réalisés dans le stockage des données.

Ce ne sont pas seulement des entreprises de technologie qui devraient profiter de la vague de l’IA dite «générative» (son, texte, image, vidéo).

Selon eux, la transformation potentielle pourrait être de même ampleur que l’arrivée du téléphone, de l’automobile, de l’ordinateur ou de l’internet. Ces innovations historiques ont mis entre quinze et trente ans pour s’imposer auprès du grand public.

Mais la meilleure efficacité des process et