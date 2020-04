Bourse : les entreprises les plus touchées par la crise, et celles qui résistent

La compagnie franco-néerlandaise perdrait chaque jour 25 millions d'euros alors que la grande majorité de ses avions est clouée au sol. (© Air France)

Les analystes financiers ont ajusté leurs anticipations de résultats pour l'exercice 2020. Notre classement après trois mois de crise et nos conseils boursiers sur les actions les plus affectées et celles qui résistent.

La crise du coronavirus s'éternise. Et les mesures de confinement se prolongent, notamment en France. Dans ce contexte, économistes et stratèges de marchés ne cessent de réviser en baisse leurs prévisions.

Dans une note de recherche publiée en début de semaine, UBS s'attend à un repli de 4,5% de l'activité en zone euro cette année. Cette profonde récession économique entraînerait une baisse de 33% des bénéfices des entreprises. Mais ce scénario central pourrait être encore trop rose. Les experts de la banque suisse pensent que la seule stratégie crédible de sortie de crise s'appuiera sur la mise au point d'un vaccin. Un travail qui nécessiterait entre douze et dix-huit mois.

Dans l'hypothèse la plus pessimiste, la dégradation de l'économie pourrait être encore plus profonde, marquée par un PIB européen en retrait de 7,2%, des bénéfices en baisse de 41% et un marché boursier en recul de 30%.

Pilotage à vue

Dans ce contexte où l'incertitude est à son comble, comme le montre la forte volatilité des marchés, les dirigeants d'entreprise eux-mêmes pilotent à vue. Leur communication financière se résume en général à l'abandon des objectifs annuels, la présentation d'un état des liquidités et la réduction, voire la suppression, du dividende, privant ainsi les analystes financiers d'une partie de leurs principaux repères. Ces derniers tentent malgré tout