Bourse : les défis des nouveaux patrons du CAC 40

Huit groupes voient leur équipe de direction remaniée avec l'arrivée d'un nouveau capitaine. (© DR)

Une société de l'indice parisien sur cinq change de capitaine cette année !

Rarement le CAC 40 aura connu de tels bouleversements chez ses pensionnaires. Non en termes de composition de l'indice (inchangée depuis l'automne 2020), mais parmi les dirigeants aux commandes.

Pas moins de huit groupes voient leur équipe de direction remaniée avec l'arrivée d'un nouveau capitaine. La plupart du temps, la transition est opérée en douceur, selon un calendrier précis et même parfois à l'issue d'années de préparation.

C'est le cas chez Bouygues, Arcelormittal, L'Oréal, voire Saint-Gobain. Dans d'autres cas, comme chez Unibail-Rodamco-Westfield et Danone, la transition est plus brutale.

Les PDG perdent du terrain

L'irruption de ces nouveaux visages coïncide avec un changement de paradigme en termes de gouvernance. La concentration du pouvoir via la figure dominante du PDG n'est plus la norme.

Elle cède la place à une dissociation des fonctions entre, d'une part, un président chargé du contrôle de la stratégie et du respect de l'intérêt de tous les actionnaires, et, d'autre part, un directeur général responsable de l'exécution stratégique et opérationnelle. Et c'est tant mieux. L'exercice du pouvoir, dans quelque domaine que ce soit, nécessite des forces de rappel !

Le regard tourné vers 2022

Déjà les regards se tournent vers 2022.