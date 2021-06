Bourse : les cinq actions à acheter en juin selon Portzamparc

La sélection de valeurs moyennes de Portzamparc pour le mois de juin. (© Fotolia)

En ce mois de juin, deux sociétés font leur entrée dans la liste des cinq valeurs préférées du bureau d'analyse spécialisé dans les petites et moyennes capitalisations boursières. Le portefeuille regroupe désormais Clasquin, Fountaine Pajot, Reworld Media, SII et Wavestone.

Comme tous les mois, la filiale de BNP Paribas a mis à jour sa traditionnelle short-list, récemment rebaptisée «High Five».

Fidèle à ses habitudes, le courtier a sélectionné cinq valeurs sur la base de deux approches complémentaires : excellents fondamentaux et potentiel boursier à court terme.

Exit Derichebourg et Vilmorin

Un combo gagnant. En effet, depuis le début de l'année, la sélection affiche un gain de 43,7% contre 12,4% pour le CAC Mid&Small. Mieux, le «High Five» progresse de 125% depuis janvier 2020. Sur la même période, son indice de référence avance de 11,4%.

Ce mois-ci, exit le recycleur Derichebourg et le semencier Vilmorin. Après de beaux parcours, ces deux titres pourraient, selon le courtier, manquer de catalyseurs au cours des prochains mois. Portzamparc a, dans le même temps, retenu deux nouvelles sociétés dans sa liste. Clasquin et Fountaine Pajot rejoignent ainsi Reworld Media, SII et Wavestone. Tour d'horizon de ce «High Five».

Clasquin : alignement des planètes

Le spécialiste des services de logistique et de transport fait son retour dans le «High Five». Les analystes de Portzamparc visent un cours de 56 euros, soit un potentiel de hausse de 24%.

Ils apprécient un début d'année dynamique. Au premier trimestre, sa marge