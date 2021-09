Bourse : les choix d'actions tout-terrain de Berenberg

La sélection de Jonathan Stubbs et Ed Abbott chez Berenberg en cinq thématiques d'investissement. (© Fotolia)

Les stratèges du courtier allemand ont sélectionné des entreprises qui devraient bien traverser les turbulences à prévoir.

Jonathan Stubbs et Ed Abbott chez Berenberg mettent en avant cinq thématiques d'investissement à suivre dans les prochains mois : le «value plus» (valeurs bon marché et dynamique des profits), le «macro beta» (titres sensibles à l'évolution des taux), les «gagnants tout-terrain» (whatever weather winners), les «cycliques et défensives bon marché», la «qualité».

Les deux stratèges prévoient une hausse des cours de 10% à 15% à un horizon de six à douze mois, au regard d'une activité économique toujours soutenue en 2022. La poursuite de la reprise l'an prochain serait accompagnée d'une remontée des taux d'intérêt et de l'inflation.

Des risques élevés existent néanmoins à court terme, dont le ralentissement chinois, les ruptures d'approvisonnement, une inflation en hausse et des contraintes sanitaires contestées. Mais le soutien indéfectible des banques centrales reste un important soutien aux marchés d'actions.

Des risques élevés à court terme

Le panier «tout terrain» a donc la priorité pour eux, avant de basculer dans quelques temps vers une exposition plus cyclique quand des incertitudes seront levées. Il convient alors de préférer dans l'immédiat l'automobile, l'énergie, la technologie et la construction.

Plus tard, pour anticiper la reprise économique, les secteurs à privilégier sont l'automobile, l'énergie, les matières premières et les