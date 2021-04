Bourse : les choix d'actions du fonds vedette, Moneta Multi Caps

Romain Burnand, gérant du fonds Moneta Multi Caps. (© DR)

Le fonds dirigé par Romain Burnand est premier sur dix ans, avec un gain de 160%. Le gérant nous a confié ses valeurs préférées et ses récents arbitrages.

Moneta Multi Caps arrive premier de la catégorie des fonds investis en actions françaises, avec une performance au 12 avril de 160% sur dix ans, selon Quantalys.

Le fonds est aussi bien classé sur un an (+51,8% et 3e sur 114), trois ans (+25,1%, 17e sur 104) et cinq ans (+61,6% 13e sur 100). L'encours atteint 2,9 milliards d'euros, répartis entre 110 positions, les dix premières pesant 34% et les vingt premières 54%.

Depuis le début de la crise sanitaire, Romain Burnand et son équipe de gérants ont très bien su gérer le rattrapage boursier des valeurs dites cycliques, des titres décotés («value») et des financières.

Le poids des énergies renouvelables a diminué

À fin mars, l'industrie représentait 22% de l'actif, la finance 21%, les technologies de l'information 12%, les services aux collectivités 12%. Parmi les secteurs sous-représentés figurent les matériaux (1%), les biens de consommation courante (2%), le pétrole (2%) et l'immobilier (2%).

Plus récemment, le fonds a réduit son exposition sur les énergies renouvables (encore 7% de l'encours), en raison de valorisations jugées excessives. Mais il conserve des positions sur le groupe portugais EDPR, Voltalia et Solaria.

Les gérants ont aussi augmenté le poids des valeurs étrangères au premier trimestre (la France pesait fin mars 71% de l'actif), avec des achats réalisés notamment