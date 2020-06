Bourse : les caractéristiques des marchés haussiers et baissiers

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Les placements en Bourse se caractérisent par le risque de perte en capital. Autrement dit, en fonction des fluctuations des cours de Bourse, vous pouvez perdre une partie (voire la totalité) des sommes investies, ce qui explique que les investisseurs puissent devenir nerveux lors des retournements de marchés, des pics de volatilité, et a fortiori, lorsque la récession approche.

Cependant, il ne s'agit pas d'une catastrophe insurmontable et chaque investisseur se trouvera confronté plusieurs fois au cours de sa vie à ce phénomène, les cycles économiques se répétant. Pour dédramatiser la situation et bien comprendre les enjeux, risques et opportunités de cette situation, nous vous présentons dans cet article les caractéristiques des marchés haussier, baissier, et le krach, cet épisode tant redouté par les investisseurs, par lequel le marché passe d'un état à un autre.

Les caractéristiques du Bull market

Le marché haussier est aussi appelé Bull market par opposition au marché baissier désigné lui par le terme de bear market. Cette opposition très imagée s'explique par le fait que le taureau (Bull) charge du bas vers le haut tandis que l'ours lacère sa proie avec la patte d'un mouvement allant du haut vers le bas. On parle aussi de bullish market pour un marché haussier et de bearish market pour un marché baissier.

Le marché haussier est l'opposé du marché baissier. Il se caractérise par une hausse des prix relativement stable et qui s'inscrit dans la durée. Par extension, on désigne les investisseurs haussiers ou « bullish » qui achètent des actifs parce qu'ils pensent que le marché va augmenter et donc le prix de leurs actifs croître.

Un marché est haussier lorsqu'il y a plus d'investisseurs haussiers que d'investisseurs baissiers, ou plus de taureaux que d'ours pour reprendre la métaphore animalière si chère à la Bourse. Ces deux forces opposées (bullish et bearish) se retrouvent sur tous les marchés financiers, quelle que soit la classe d'actifs. La prépondérance de l'un ou l'autre crée les conditions d'un marché haussier ou baissier.

Les caractéristiques du Bear Market

On qualifie de baissier un marché dont les cours ont baissé d'au moins 20 % ou plus par rapport à son plus haut sur les 52 semaines précédentes. Par exemple, lorsque le Dow Jones Industrial Average est tombé à 2 3553,22 le 11 mars 2020, nous sommes entrés dans un marché baissier, car, sur les 52 semaines précédentes, l'indice avait affiché un plus haut à 2 9551,42. Par conséquent, la baisse était bien supérieure à 20 %. Tous les experts ne sont cependant pas aussi précis sur la règle des 52 semaines et certains estiment que le marché devient baissier dès lors qu'une baisse de 20 % par rapport à un sommet récent a eu lieu. La durée moyenne d'un marché baissier est de 367 jours. La sagesse populaire dit qu'elle dure généralement 18 mois. Entre 1900 et 2008, le marché est devenu baissier 32 fois, soit une fois tous les trois ans.

Un marché baissier entraîne quasi systématiquement une récession, c'est-à-dire une contraction de la croissance caractérisée par une contraction du PIB sur au moins deux trimestres. Cette situation implique une hausse du taux de chômage.

Attention, il n'est pas rare que les marchés baissiers connaissent une hausse des cours notable. On parle dans ce cas de rallye baissier. La Bourse affiche alors de bonnes performances et les cours grimpent pendant des jours, voire des semaines, ce qui peut inciter de nombreux investisseurs à penser que la tendance boursière s'est inversée et qu'un nouveau marché haussier a commencé. Mais attention, rien dans la nature ou la Bourse ne bouge en ligne droite. Ainsi, dans un marché baissier il y aura des jours ou des mois où la tendance sera à la hausse, avant de redescendre ensuite. Et jusqu'à ce qu'il augmente de 20 % ou plus, le marché restera baissier malgré les hausses passagères.

Le Krach : phénomène qui matérialise le passage d'un état à un autre

Un marché baissier est causé par une perte de confiance des investisseurs, des entreprises et des consommateurs. À mesure que la confiance recule, la demande aussi. C'est le point de basculement du cycle économique. Cette perte de confiance peut naître de très nombreux facteurs : une bulle (comme ce fut le cas en 2000 avec la bulle Internet), une crise du crédit (comme ce fut le cas en 2008 avec la crise des subprimes) ou encore une crise sanitaire comme en témoigne la coronacrise que nous traversons actuellement.

Cette perte de confiance est souvent matérialisée par un krach boursier : une chute brutale des actions, de plus de 10 % par rapport à leur sommet récent, en quelques jours seulement, comme ce fut le cas en mars 2020.

Un krach et un passage en bear market relativement rapide peut effacer en quelques jours ou semaines des années de gain. C'est pourquoi, même en marché haussier, il conviendra de placer systématiquement des ordres stop pour protéger ses positions, mais aussi de savoir prendre ses gains.

Chaque situation présente des avantages et des inconvénients, des risques et des opportunités pour l'investisseur. Le plus important est donc de bien savoir identifier à quel stade du cycle économique nous en sommes.