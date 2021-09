Bourse : les atouts des valeurs moyennes américaines

Découvrez l'entretien de Vincent Haderer, responsable du pôle gestion Amérique et Monde de Covéa Finance. (© Shutterstock)

Les petites et moyennes valeurs sont les mieux placées pour profiter du plan de relance de Joe Biden et de sa volonté de dynamiser l'économie domestique. Elles pourraient réserver de bonnes surprises estime Vincent Haderer, responsable du pôle gestion Amérique et Monde de Covéa Finance, dans une interview accordée au Revenu.

Covéa Finance fait partie des gros investisseurs français aux Etats-Unis avec près de 3 milliards d'encours investis à travers ses fonds et mandats dont 100 millions sur Covéa Actions Amérique Mid Cap aux performances supérieures à la moyenne avec un gain de 57% sur trois ans, contre 48% pour sa catégorie. Interview de Vincent Haderer, responsable du pôle gestion Amérique et Monde de Covéa Finance.

Pourquoi ce positionnement sur les valeurs moyennes américaines, assez rares chez les gérants français ?

Vincent Haderer : L'objectif de Covéa Actions Amérique Mid Cap est d'investir dans les sociétés qui profitent du grand marché intérieur américain, le plus riche du monde, avec un vivier important de sociétés rentables. Les petites entreprises sont les plus exposées à ce marché domestique.

Nous ciblons des sociétés de taille moyenne, qui sont aux États-Unis des sociétés déjà bien développées avec une capitalisation boursière pouvant aller jusque 20 milliards de dollars, supérieure à une dizaine de sociétés du CAC 40 (plus que Carrefour, Bouygues, Amundi...).

Elles y bénéficient d'infrastructures technologiques adaptées aux affaires, d'un système de recherche et d'innovation fort et d'un cadre juridique protecteur, malgré les turpitudes des élections récentes. Et il