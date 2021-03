Bourse : les actions restent sur une tendance graphique haussière

CAC 40, once d'or, Bitcoin, Eurodollar...découvrez les prévisions des experts des graphes. (© Freepik)

La crise du Covid a secoué les indices boursiers sans toutefois les faire dévier de leur tendance de long terme, qui reste globalement haussière.

C'est fait ! Depuis le 18 mars, l'Euro Stoxx 50 a rejoint son niveau d'avant la crise. L'indice des grandes valeurs de la zone euro s'est apprécié de plus de 68% en douze mois.

Cette belle performance a ainsi effacé la baisse de 40% du choc boursier du Covid-19 qui a frappé les marchés au cours des mois de février et mars 2020. Après avoir atteint ce cap, situé vers 3.840 points, les investisseurs recherchent désormais de bonnes raisons pour justifier la poursuite de ce rallye haussier alors que l'économie n'a pas encore retrouvé son précédent rythme de croissance.

«Les perspectives à court terme de l'activité dépendent de l'évolution de la pandémie et, en particulier, de la rapidité et de l'ampleur du retrait des mesures d'endiguement que l'augmentation des taux de vaccination permettra», indique la Banque centrale européenne dans ces projections macroéconomiques les plus récentes (mars 2021). Et pour l'instant, les experts de l'institution ne voient pas le produit intérieur brut de la zone euro dépasser son niveau pré-Covid avant le deuxième trimestre 2022.

En Bourse, la forte hausse des indices depuis avril 2020 a tendu les valorisations : la capitalisation de l'Euro Stoxx 50 représente déjà 19,2 fois les bénéfices nets attendus à fin 2021, ce ratio grimpe à 22,5 pour le S&P 500.

Quant aux dirigeants d'entreprises, ils manquent