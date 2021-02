Bourse : les actions privilégiées par Barclays en ce début d'année

Faurecia fait partie des actions recommandées par les stratèges de la banque Barclays. (© Faurecia)

Les stratèges de la banque dirigés par Emmanuel Cau encouragent des prises de profits sur des valeurs cycliques. Mais ils favorisent des titres décotés, dans la finance, l'automobile et l'énergie. Parmi les actions recommandées, Airbus Group, Faurecia, Saint-Gobain, Volkswagen.

L'équipe de stratèges dirigée par Emmanuel Cau chez Barclays juge la cherté relative des valeurs cycliques (matériaux, industrie, consommation discrétionnaire, technologie), après une performance depuis les plus bas de mars dernier de 25% supérieure à celle des valeurs défensives (biens de consommation courante, santé, opérateurs télécoms, utilities).

Des prises de bénéfices leur semblent bienvenues, alors que la valorisation relative des cycliques est au plus haut depuis dix ans, que la progression des indicateurs avancés PMI commence à ralentir et que les nouvelles commandes rapportées aux stocks atteignent un pic.

Ainsi, le PER à douze mois des cycliques comparé à celui des défensives est au plus haut, tout comme la valorisation rapportée au chiffre d'affaires ou le PER de Shiller (calculé sur la moyenne des profits depuis dix ans).

Selon les experts, le rebond des profits attendu cette année et la remontée des rendements obligataires devraient davantage profiter aux valeurs décotées («value»). Et les services devraient rattraper leur retard sur l'industrie, grâce à l'accélération des vaccins et au recul attendu des contraintes sanitaires.

Un scénario de reflation à privilégier

Pour accompagner le scénario toujours valable de la reflation, Barclays privilégie des secteurs décotés qui vont profiter de la réouverture des économies au second semestre (énergie,