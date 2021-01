Bourse : les actions préférées du fonds Pictet Digital (+317% en dix ans)

Sylvie Séjournet, gérante du fonds Pictet Digital. (© DR)

Le fonds investi dans les services numériques a gagné 317% en dix ans. Sa gérante, Sylvie Séjournet, nous dévoile ses choix de valeurs.

Le fonds Pictet Digital, géré par Sylvie Séjournet et Stanislas Effront chez Pictet Asset Management, affiche une performance très enviable au 19 janvier de 317% en dix ans, classé 1er sur 319 produits référencés par Quantalys.

Avec un encours dépassant 5 milliards de dollars, ce fonds investi en actions internationales a progressé de 19% depuis un an (96e sur 848) et de 132% en cinq ans (8e sur 530).

Malgré des valorisations très exigeantes sur certaines vedettes de la cote, comme Apple ou Amazon, et des introductions en Bourse comme Airbnb réalisées à des prix exorbitants, le potentiel de la thématique de la transformation digitale reste important pour les années à venir, selon les gérants.

Le fonds est investi dans les services numériques, dont le «commerce en ligne» (16% de l'encours), les jeux vidéo (10%), le cloud (15%), les réseaux télécoms et la 5G (24%), les réseaux sociaux et le marketing digital (23%), les paiements en ligne et sur mobile, la sécurité des données, les assistants vocaux, la «e-santé».

Une croissance à deux chiffres dans le numérique

Les perspectives de croissance restent fortes dans tous ces domaines, en 2021 et au-delà, grâce à l'essor du télétravail, du commerce en ligne, de la télémédecine, des jeux de réalité virtuelle, du paiement sur mobile, de l'intelligence artificielle, etc.

Les rythmes de croissance sont le