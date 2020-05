Bourse : les actions préférées de Credit Suisse, et celles à éviter

Credit Suisse anticipe un repli des marchés avant un rebond. (© Adobestock)

Les analystes de la banque helvétique ont sélectionné des entreprises européennes à privilégier pour les semaines à venir. Parmi leurs titres favoris, Airbus Group, BNP Paribas, Sanofi, Total. A l'inverse, Air France-KLM fait partie des actions à vendre.

Andrew Garthwaite chez Credit Suisse prévoit une phase de repli des Bourses à court terme. Plusieurs arguments sont mis en avant par le stratège.

Après la remontée des cours, la «prime de risque» sur les actions est tombée à 7%. Un niveau qui correspond aux écarts de rendement constatés sur la dette des entreprises (comparée à la dette publique) et au niveau actuel des indicateurs avancés PMI (traduisant le sentiment des directeurs d'achat). Mais l'appétence du marché pour le crédit précède la tendance boursière et les écarts sur le «haut rendement» (high yield) ne sont plus jugés sufisamment attrayants par l'expert.

Historiquement, les actions ont tendance à faire leur plus bas après le point bas sur l'ISM américain. Et la performance des actions suit les révisions de bénéfices attendus, qui devraient encore diminuer. Credit Suisse prévoit une baisse des profits de 40% cette année en Europe (plus que le consensus de marché).

Enfin, la hausse s'est faite dans de faibles volumes d'échanges, ce qui diminue la force du mouvement.

Attendre une baisse avant d'acheter

Mais le stratège de la banque helvétique redeviendrait «acheteur» si les cours baissaient suffisamment. Son point d'entrée est fixé à 2.650 points sur le S&P 500 qui correspond à la moyenne mobile à deux cents semaines.

Selon lui, les PIB en Europe et aux