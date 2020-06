Bourse : le covid-19 profite aux small caps

Arnaud Riverain GreenSome Finance Associé Fondateur http://www.greensome-finance.fr/

Depuis le plus bas de mi-mars le marché français a rebondi en moyenne de 30% et le marché américain de plus de 35%, le Nasdaq se permettant même de progresser depuis le 1er janvier. Concernant le marché parisien on continue de constater une nette surperformance des Small & Mid Caps et encore plus des Micro Caps. Ce qui peut expliquer ce phénomène est probablement le fait que depuis mi-2018 elles ont fortement sous-performé les Larges Caps.

Il y a donc un phénomène de rachat à « bons comptes » associé au fait que le marché parisien a vu l'arrivée de nombreux investisseurs particuliers au cours des deux derniers mois. Ces derniers ont ainsi tendance à se positionner sur des valeurs dont ils appréhendent mieux le périmètre. Par ailleurs, on peut se dire que les petites valeurs ont une exposition géographique nettement moins importante que leurs grandes sœurs ce qui peut les protéger. A cela s'ajoute le fait qu'elles sont nombreuses à être sur des niches sectorielles, autre élément les protégeant. Enfin, la part de valeur « santé » et « tech » est importante ce qui est favorable à la cote car ces secteurs sont recherchés.

Une fois ce constat fait, on note plus globalement que les marchés se sont vite accrochés à la moindre bonne nouvelle surtout dès que l'on a évoqué le mot de déconfinement. Cette réaction est somme toute logique car qui dit déconfinement dit reprise de l'activité et donc reprise de l'économie. Il semble que le marché ait décidé de mettre de côté 2020 et regarde déjà 2021. Ne va-t-il un peu vite en besogne ?

Performances des indices. (source : GreenSome Finance - Nyse Euronext)

Consensus

L'ajustement à la baisse des prévisions se poursuit mais est moindre que celle constatée en avril ce qui est assez logique car le gros du parcours a été fait. En revanche pour 2021, rien ne bouge et le marché demeure sur la même ligne, à savoir une reprise en « V ». Par exemple pour le CAC Small, le consensus fait apparaître une progression des BPA entre 2019 et 2021 de +43% alors que pour le CAC 40 nous sommes sur une baisse de 5%. Pour nous le consensus est beaucoup trop optimiste pour 2021 au niveau des Small ce qui peut représenter un risque pour les indices car un moment les ajustements à la baisse se produiront.

Estimations de variation des BPA. (Source : InFront)

Valorisation

Le marché monte, les estimations sont revues à la baisse donc les valorisations explosent... Logique. La question est de savoir si c'est tenable car nous sommes largement au-dessus des moyennes historiques. Techniquement, et comme nous l'avons déjà évoqué dans un précédent édito, le marché a changé de paradigme Covid-19 ou pas. En effet, nous sommes dans un environnement de taux historiquement bas et il semble quasi impossible que nous observions une remontée violente à court-moyen terme. Dès lors, est-ce que cela a encore un sens de comparer des ratios qui étaient affichés avec des taux supérieurs de 3-4 points. Probablement pas mais cela donne un repère.

Nous voulons dire par là que les prix acceptés par le marché aujourd'hui et même demain sont nécessairement plus élevés. Ainsi, si nous revenions sur les moyennes historiques avec les taux actuels cela donnerait un vrai signal d'achat.

Quand on observe 2020, nous sommes sur des niveaux supérieurs d'un peu plus de 30% pour le CAC 40 et 70% pour le CAC Small mais sur 2021 on se rend compte que nous sommes revenus sur la moyenne pour le CAC 40 et supérieur de 28% pour le CAC Small. Aussi avec notre raisonnement sur les taux, nous pouvons en déduire que les marchés ne sont pas si chers que ça... Si le consensus ne dégrade pas 2021 ce qui est tout de même probable.

Valorisation des indices. (Source : InFront)

Conclusion

Tout semble revenir à la normale et les Small Caps recouvrent leur capacité à surperformer les Larges dans un contexte de marché haussier. Après attention car les compteurs n'ont pas encore été relevés. Les T2 seront du jamais vu et induiront un nouvel ajustement des prévisions. Cela aura nécessairement des répercussions sur les attentes de 2021 et les Small seront celles qui verront les ajustements à la baisse les plus importants surtout au regard des estimations actuelles. Après, si le marché se tient, nous pourrions commencer à observer des rotations et pourquoi pas le retour sur des secteurs qui sont et/ou ont été massacrés tels que l'aéronautique, l'immobilier, les loisirs... Il existe de nombreuses Small Caps sur ces secteurs qui finiront par reprendre car elles font partie intégrante dans nos tissus économiques et cela sur le long terme. C'est une question de cycle. De vraies opportunités se font jour, le tout est d'être prudent car les T2 seront « exécrables ». Il conviendra donc de cibler les acteurs ayant les bilans et/ou carnet de commandes les plus solides.

Plus globalement, il faudra être vigilent quand les grands indicateurs économiques vont tomber car nous n'aurons jamais vu cela. Se posera la question du redémarrage et du temps nécessaire car l'explosion du chômage sera un frein majeur. Les institutions ont répondu présentes, après heureusement elles avaient tout arrêté. Les liquidités sont là mais désormais c'est à l'économie réelle de prendre le relai et là cela risque d'être un peu plus compliqué ou long que ce que certains imaginent.