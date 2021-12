Bourse : le cours de Dassault Aviation bondit après l'annonce de la vente de 80 Rafale aux Émirats

L'action du groupe français a pris plus de 8% vendredi à la Bourse de Paris.

La France a vendu 80 avions de combat Rafale aux Émirats arabes unis. ( AFP / GIUSEPPE CACACE )

L'action de Dassault Aviation a bondi à la Bourse de Paris vendredi 3 décembre. Après l'annonce de la vente de 80 avions de combat Rafale aux Émirats arabes unis , elle a pris plus de 8%. À 11h05, l'action bondissait de 8,02% à 90,90 euros, après un pic à +10,46% un peu plus tôt dans la matinée.

Ce contrat, qualifié d'"historique" par la ministre des Armées Florence Parly et le plus important jamais conclu avec un pays étranger, met un coup de fouet à la valeur du titre du groupe qui était quasiment stable par rapport au début de l'année. Le contrat s'élève à 16 milliards d'euros, dont deux pour les armements et "éléments associés". C'est le contrat "le plus important jamais obtenu par l'aéronautique de combat française", s'est de son côté félicité le PDG de Dassault Aviation Éric Trappier.

L'accord a été signé lors d'une visite du président français Emmanuel Macron à Dubaï, au cours de laquelle il est accompagné d'une délégation de ministres et de dirigeants d'entreprises.

L'action Thales également en hausse

Les avions seront livrés à partir de 2027 au standard F4, un programme en développement de près de deux milliards d'euros livrable en 2024 et présenté comme un "saut technologique, industriel et stratégique".

Le Rafale est construit en collaboration par Dassault Aviation, qui supervise 60% de la valeur de l'avion, l'électronicien Thales (22%) et le motoriste Safran (18%) qui fournit le moteur M-88.

À la Bourse de Paris, l'action Thales bénéficiait également de l'annonce (+2,62% à 74,30 euros), mais celle de Safran perdait du terrain (-2,13% à 99,96 euros), comme depuis le début de la séance.

Les analystes d'Oddo BHF notent le "ton prudent" adopté par Safran lors de sa journée investisseurs de jeudi, soulignant que "la société n'a pas souhaité détailler ses prévisions à court terme mais certains éléments pèseront sur la rentabilité".

Le Rafale a réalisé ces dernières années une percée à l'international malgré la concurrence d'appareils américains et européens. Il compte désormais six clients étrangers, avec les Émirats : le Qatar (36 avions), l'Inde (36), l'Égypte (30 nouveaux en plus de 24), la Grèce et la Croatie.