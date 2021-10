Bourse : le CAC 40 ballotté

L'indice CAC 40 tourne autour des 6.550 points. (© Adobestock)

Alors que l'indice parisien fait le Yo-Yo, un moment clé s’ouvre sur les marchés avec les publications trimestrielles des entreprises.

La nervosité est de retour sur les indices, victimes à intervalle régulier d’embardées baissières certes vite effacées. Un mouvement de Yo-Yo maintient ainsi depuis deux mois le CAC 40 dans une marge étroite, autour des 6.550 points.

L’indice phare se trouve ballotté entre deux forces contraires. La première, puissamment positive, provient des liquidités toujours abondantes qui abreuvent les marchés. La seconde est une accumulation de facteurs d’incertitudes.

Les investisseurs pressentent un changement de paradigme avec l’accélération de l’inflation et la remontée des taux, laquelle ne touche plus seulement les rendements obligataires : depuis fin septembre, les banques centrales de trois pays développés (Norvège, Pologne et Nouvelle-Zélande) ont relevé leur taux directeur.

S’ajoute un autre nuage noir avec le ralentissement de l’économie chinoise, que menace d’aggraver l’affaire Evergrande et ses répercussions sur le secteur de la construction, moteur de l’empire du Milieu depuis des années.

Marges au plus haut

Le faux plat des Bourses, assez inhabituel par sa durée, pourrait être perturbé par la séquence qui s’ouvre avec les publications trimestrielles des entreprises. Au sein du CAC 40, LVMH a ouvert le bal d’une saison qui battra son plein en fin de mois, avec une quinzaine de publications entre les 26 et 29 octobre.

