Bourse : Lazard Frères Gestion réduit la voilure sur les actions

Dans le contexte actuel, les gérants de Lazard Frères Gestion se montrent prudents. (© Shutterstock)

Les experts de la prestigieuse société de gestion mettent en avant le risque d'une possible fin de cycle provoquée par des tensions inflationnistes mal maitrisées et une hausse des taux d'intérêt. Ils réduisent légèrement leur exposition au risque, avec une préférence pour des actions européennes.

Toute l'équipe de Lazard Frères Gestion a présenté le 15 septembre dernier sa vision de l'économie et des marchés.

Le président, François-Marc Durand, a tenu en introduction à rappeler que la société de gestion avait développé un scénario positif sur les actifs risqués depuis 2009. Mais pour la première fois depuis douze ans, le message devient plus prudent, en anticipation d'une possible fin de cycle.

Matthieu Grouès, directeur des gestions institutionnelles, et Julien-Pierre Nouen, directeur des études économiques et de la gestion diversifiée, constatent aux Etats-Unis et en Europe un rattrapage spectaculaire des conditions économiques ayant précédé la pandémie.

Cette «normalisation» de l'activité devrait s'accompagner d'un recul des indicateurs avancés, en raison des «effets de base» devenus moins favorables d'une année sur l'autre.

Un risque inflationniste

Les experts de Lazard Frères Gestion soulignent la rapidité de la reprise, facilitée par la préservation des bilans des entreprises pendant la crise. Cela grâce au soutien des politiques monétaires et budgétaires.

Mais des problèmes d'approvisonnement ont pesé sur l'offre dans l'industrie, augmentant la demande non satisfaite et facilitant des hausses de prix. Et c'est précisemment la question de l'inflation qui se trouve au coeur des anticipations de marché.

A ce titre, la