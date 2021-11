Bourse : la sélection de valeurs ESG de Berenberg

La sélection d'actions «vertes» des experts de Berenberg. (© Adobestock)

Les analystes du courtier allemand privilégient des entreprises qui répondent aux objectifs de développement durable fixés par l'ONU. Parmi elles, des sociétés françaises comme Schneider Electric, Spie ou Verallia.

Selon les experts de Berenberg, l'investissement ESG (environnement, social, gouvernance) n'a jamais été aussi puissant.

L'année 2021 a certes été marquée par une performance boursière supérieure des entreprises «non-ESG».

Mais cela s'explique par des multiples de valorisation devenus élevés sur les actions ESG, qui ont pesé sur les cours, et par la reprise économique qui a entrainé les prix de l'énergie vers le haut, favorisant la hausse des valeurs pétrolières.

Pourtant, 80% des flux d'investissement européens sont dirigés vers des fonds spécialisés dans le développement durable et les montants alloués à cette thématique ont quasiment triplé depuis le début de l'année.

Pour identifier les futurs gagnants, Berenberg utilise les quinze objectifs de développement durable fixés par l'Organisation des Nations-Unies («Sustainable Development Goals ou SDG»).

Les SDG privilégiés par le courtier sont les objectifs numéro 7 («une énergie propre et accessible»), numéro 6 («l'accès à de l'eau propre et salubre»), numéro 3 («santé et bien-être») et numéro 12 («consommation et production responsables»).

Les objectifs numéros 9 («industrie, innovation et infrastructure») et 11 («smart city et communautés») sont aussi favorisés dans la sélection de Berenberg.

