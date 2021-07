Bourse : la sélection de Morgan Stanley pour anticiper la remontée des taux réels

LVMH, BNP Paribas, Société Générale... découvrez la sélection de Morgan Stanley. (© Shutterstock)

Les stratèges de la banque américaine privilégient des entreprises européennes favorisées par le changement de politique monétaire aux Etats-Unis. Parmi leurs choix, on trouve BNP Paribas, Société Générale et LVMH.

Le changement de discours de la Réserve Fédérale, devenue plus attentive aux tensions inflationnistes, devrait générer de l'incertitude et de la volatilité, selon les stratèges de Morgan Stanley. Cela au moment où la dynamique de croissance semble proche du sommet.

Après l'annonce de la Fed d'une révision de sa politique monétaire plus tôt que prévu, les experts de la banque américaine prévoient une hausse des taux d'intérêt réels (taux nominaux à dix ans moins «break-even inflation» ou inflation anticipée) aux Etats-Unis dans les six à douze prochains mois.

Ils soulignent que, depuis 2018, l'évolution du PER est inversement corrélée à celle des taux réels. Plus ces derniers sont descendus en territoire négatif, plus les multiples de valorisation des actions ont augmenté.

Leur objectif à douze mois est une remontée des taux réels à -45 points de base contre -76 points de base aujourd'hui (après un plus bas atteint en juin à -94 points de base).

Une baisse des multiples anticipée

Ce qui devrait se traduire par une baisse d'un point de PER (de 16,6 à 15,7 estimé à douze mois pour les actions européennes).

Selon eux, cette remontée des taux réels devrait entrainer d'ici un an une performance du style «Value» (décote) de 12% supérieure à celle du style «Growth» (croissance).

La hausse des taux réels devrait aussi favoriser les actions